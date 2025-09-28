Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo libro de Os Bolechas en Cangas

El salón de plenos de Cangas acogió la presentación del libro de «Os Bolechas Cangas, un mar de salitre» inspirado en la historia de esta villa y de las mujeres del mar. Su creador Pepe Carreiro estuvo en el acto, organizado por el Servicio de Normalización Lingüística .

