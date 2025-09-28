Moaña sigue sin actualizar el inventario municipal de bienes que data de 1993

La aprobación de la Conta Xeral de 2024 del Concello de Moaña, que es un documento que pone de manifiesto la situación económica-patrimonial del Ayuntamiento y también del organismo autónomo del Patronato Beiramar, pone de manifiesto la buena situación de la caja municipal, con resultados presupuestarios positivos, pero también pone en evidencia la falta de un inventario de bienes municipales que refleje la realidad patrimonial del Concello.

Así consta en el informe de Intervención de esta Conta, que fue aprobada en el pleno de este jueves, con los votos a favor de los ocho de los diez concejales del grupo de gobierno del BNG -estaban ausentes dos-; y la abstención de la oposición -los 6 ediles del pp y el edil del PSOE. La Conta Xeral es necesaria para que los Concellos puedan acogerse a solicitudes de ayudas y en este caso, Moaña cumple con la obligación.

El portavoz socialista, Mario Rodríguez, fue quien en su intervención puso de relieve que no todo eran tan buenas noticias en la Conta Xeral como reflejó la alcaldesa, Leticia Santos, que indicó que se llevaba a aprobación definitiva sin haber recibido alegaciones y reflejando fielmente los movimientos de partidas que se corresponden con la realidad. También dijo que se aprobaba dentro del plazo, que finaliza el 15 de octubre, para ser sometida a la pertinente fiscalización del Tribunal de Contas.

Para Rodríguez, sin embargo, se traía tarde, mal y arrastro ya que la normativa establece que se presenten antes del 15 de mayo en el ejercicio siguiente al que corresponden e incidió en esa consideración de la interventora sobre la falta de un inventario de bienes municipales.

La interventora destaca que no existe un inventario vinculado con la contabilidad que refleje una valoración fiable y exacta de los bienes y que permitan establecer horizontes de amortización que hagan posible una correcta contabilidad patrimonial. Señala que el Concello dispone de un libro de inventario de bienes, aprobado por el pleno de 30 de abril de 1993, que no fue actualizado ya que no constan expedientes de rectificación anuales, ni modificaciones de inventario con cada renovación de corporación. Lo recoge un informe de la secretaria de 2023 con motivo de la constitución de la corporación en el que consta que en el citado inventario se deduce la no adscripción en el mismo de gran parte de los bienes locales y, por lo tanto, la desactualización absoluta del mismo, por lo que la situación genera inseguridad jurídica ya que no se puede tener conocimiento claro de los bienes que pertenecen a la corporación a efectos de su protección, uso, cesión o enajenación, llegado el caso. Por eso que los importes que figuran en las cuentas de inmovilizado en la Conta Xeral no reflejan la realidad actual, concluye.

Respecto a la actualización del inventario municipal de bienes, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que su elaboración está dentro de los objetivos de este mandato y que fue una de las cuestiones priorizadas por la Asociación de vecinos Monte Faro de Domaio. Añade que el proyecto es complejo y supone un contrato muy alto.