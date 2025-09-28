Moaña descarta colocar carteles de agua potable en las fuentes

El concejal de Servicios de Moaña, Daniel Costas, descarta colocar carteles de agua potable en las fuentes del municipio porque dice que es imposible garantizar la potabilidad, pese a los controles, y solo se ponen, pero de no apta, cuando los resultados suponen peligro y se avisa a la población. Costas sale al paso así de la petición del concejal del PSOE, Mario Rodríguez, que en una moción tras el caso ocurrido este verano en Fonte Can, en donde el Concello colgó un cartel de agua no potable tras alertar los vecinos de muy mal olor en el agua,pedía aumentar la seguridad del agua que se consume e instaba a realizar un estudio de todas las fuentes y lavaderos para determinar si el agua es apta o no para consumo y establecer un protocolo de análisis periódico, además de garantizar que la información sobre la calidad esté disponible y facilmente accesible para los vecinos.

Costas reprochó al edil socialista que con su moción busca alertar irresponsablemente y crear una idea de falta de seguridad en las aguas de las fuentes tradicionales que «gozan de una buena salud en este concello». Explica que las analíticas están licitadas a la empresa Aqualia y que cuando los resultados presentan peligro lo hacen saber para tomar una medida excepcional y avisar a la población del peligro de consumo. Añade que las fuentes son analizadas anualmente y que el Concello no puede recomendar beber de ninguna fuente de origen natural ya que no se puede garantizar su potabilidad en cada momento: «El agua que podemos garantizar es la de la red municipal y las traídas vecinales que las tratan». Insiste en que el Concello no puede poner un cartel ni tras una analítica positiva ya que «los acuíferos no están monotorizados y su potabilidad puede variar en cuestión de horas sin que haya medidas correctoras inmediatas». Por esta razón dice que las señalizaciones serían contraproducentes y son los vecinos los que eligen beber o no de este agua natural.