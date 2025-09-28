Luis López se compromete al asfaltado de un segundo tramo del vial de Coiro

El presidente de la Diputación, Luis López, realizó ayer una visita informal a Cangas, solicitada por la portavoz del grupo municipal del PP, Dolores Hermelo, para recorrer las obras finalizadas de Espíritu Santo, que el organismo provincial acaba de asfaltar tras la renovación de los servicios por parte del Concello, y reunirse con vecinos que demandan seguir con la mejora en el segundo tramo que también presenta hundimientos debido a las fugas en la red de saneamiento.

Toma de posesión de la edil del PP Arancha Tomé. | / Fdv

Luis López reiteró el compromiso para asumir el pavimento de la carretera una vez que el Concello ejecute los trabajos de renovación de la red, como se hizo en el primer tramo. Por eso, desde el grupo municipal -el viernes se incorporó la nueva edil Arancha Tomé que juró su cargo en el pleno- demandaron al gobierno local celeridad en el proyecto y licitación de la obra en los tramos pendientes. Hermelo, además de poner en valor el cumplimiento de la palabra dada por el presidente provincial y lamentar los constantes retrasos en esta actuación a causa de la «falta de diligencia» de los responsables municipales, indicó que cada mes que pasa, la carretera presenta un estado de mayor deterioro que repercute negativamente en la seguridad de los vehículos y viandantes. Pide que no se demore y desde el gobierno local se trabaje en las fases pendientes.

Luis López aprovechó su estancia para visitar también la carretera EP-1002 de A Madalena-Herbello, cuyas obras van a empezar y en las que la Diputación invirtió más de un millón de euros. Hermelo recordó que esta obra ya estaría iniciada si la alcaldesa y su gobierno "tuvieran hecho los deberes".