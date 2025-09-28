Llega el huracán de los «turcos»
Cangas afronta hoy su día grande con la representación en la calle de A defensa da vila
Cristina González
El huracán tropical Gabrielle llegó ayer, como estaba anunciado, muy debilitado, como borrasca, que dejó lluvias en la segunda jornada de la fiesta A defensa da vila. María Soliña, que recrea la historia de la invasión turca de 1617 y la persecución y condena por bruja de María Soliña.. Además de la Feira dos Invasores, con puestos en la alameda vella, y la exposición de objetos del mar de Devanceiros en A Capela, la asociación A Illa dos ratos realizó ayer la ruta guiada «Cangas 1617. A defensa da vila», en la que participaron 39 personas y que hoy repiten con 44.. Desde el Palco de la música, recorrieron la rúa Cega para ver la evolución de Cangas en el tiempo, la Casa Barbicas (hospital y cárcel), la excolegiata, el barrio do Outeiro, las casas de patín, fueron por las rúa Faixa, dos Píos, Fonte Garrida, Praza do Progreso, Eirado do Costal y cruceiro de Síngulis.Hoy es la representación de la invasión en la calle, que arranca a las 19:30 en la alameda con escenas en nueve espacios del frente marítimo.
- El párroco quiere organizar en Cangas el festival de música sacra de Betanzos
- Aparece una cría de ballena muerta en la Costa da Vela
- Vegalsa ofrece explicaciones a los vecinos del tránsito de camiones al futuro Eroski Center
- Aparece muerta una ballena aliblanca en la Costa da Vela
- Un motorista resulta herido en Cangas tras colisionar contra un muro
- La nueva ordenanza de la basura se pagará en dos plazos y habrá descuentos del 100%
- La ballena muerta, de paseo por la Ría
- Protectora y Seprona localizan y curan a un perro desaparecido en Moaña desde febrero