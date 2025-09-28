El gobierno estudia con los jurídicos si anula la prueba «vergonzosa»

El gobierno local de Cangas mantiene que los tribunales de oposiciones son soberanos para establecer las preguntas de cualquier prueba de selección para un trabajo en el Concello. Considera que es la mejor fórmula para mantener a la política fuera de estos procesos. No obstante, ante las opciones de las respuestas que figuran en el segundo examen para cubrir una plaza de empleado de servicios múltiples para atender los colegios públicos, no descartan analizar con la asesoría jurídica del Concello lo sucedido. De hecho, al alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, era conocedora de las preguntas, «para muchos vergonzosas» que se pusieron en la mencionada prueba. Lo era a posteriori, cuando uno de los opositores acudió a comentarlo y también porque en una alegación presentada por una de las personas que quedó fuera se hacía mención a ello. En ella se hablaba de falta de respeto tanto para el Concello de Cangas como directamente a todos los aspirantes reunidos en las pruebas, «que teñamos que soportar con vergoña a lectura e realización do mesmo. Con una serie de respostas burlesca e inapropiadas, incluso sexistas, que no son dignas de un examen oficial, e menos dunha oposición pública».

El primer examen que presentó el tribunal, y que a través de alegaciones se tumbó, supuestamente por su dificultad, estaba lleno de preguntas muy relacionadas con la profesión que iban a realizar los opositores, igual que las opciones de respuesta, por ejemplo «¿Cómo se llama la baldosa compuesta por una base de mortero de cemento rugoso para facilitar el agarre, e una cara vista formada por trozos de mármol u otras piedras aglomeradas por cemento blanco o coloreado? ¿Qué metal se combina con la soldadura con CU? ¿Una de las medidas de control para disminuir los contacto directos es... Todas las preguntas eran muy formales y técnicas y no dejaban lugar para las bromas.

Varios trabajadores del Concello manifestaban ayer que lo importante era que las preguntas figuraran en el temario, que las opciones de respuesta que se daban facilitaban la labor de opositor, si bien es cierto que llamaban la atención. Además, se recordaba que el examen teórico solo era el 20% del proceso selectivo, que lo que más contaba era el concurso y la prueba práctica. Entre las alegaciones que tumbaron el primer examen había una que hacía mención a que «el compás de bigotera es un instrumento utilizado en dibujo técnico por los arquitectos, no encontrándose dentro de las herramientas utilizadas para un oficial de servicios múltiples. Fue el propio tribunal quien acordó repetir el primer ejercicio y proceder a convocar solo a las personas aspirantes que se presentaron a la realización del examen realizado este pasado 20 de agosto. Desde Personal se indica que en el expediente de esta prueba no figura, de momento, la contestación a la alegación presentada que hace alusión a las opciones de respuesta «vergonzosas» . Además, el acta que se hace pública en la web del Concello de Cangas se pone el nombre de los aspirantes y la puntuación que sacaron cada uno de ellos, pero siempre bajo el epígrafe «Cualificacións provisionais».