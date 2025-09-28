La financiación para el vial de Meiro irá a pleno extraordinario

El gobierno local de Bueu llevará a un pleno extraordinario el acuerdo para destinar parte del crédito liberado con el contrato de Estrumaher a la aportación municipal del proyecto para la humanización del vial provincial de Meiro. El concello reubicará unos 205.000 euros destinados a financiar su parte en el convenio con la Diputación, así como las expropiaciones. El expediente no estará listo para el pleno ordinario y por eso se llevará a una sesión extraordinaria.

En el último pleno ya se había aprobado una partida del crédito de Estrumaher para la contratación del plan director de la reforma de Banda do Río.