Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La financiación para el vial de Meiro irá a pleno extraordinario

El concello destinará 205.000 euros que serán liberados del crédito del contrato con Estrumaher

Carretera provincial de Meiro, que será humanizada. | Gonzalo Núñez

Carretera provincial de Meiro, que será humanizada. | Gonzalo Núñez

REDACCIÓN

Bueu

El gobierno local de Bueu llevará a un pleno extraordinario el acuerdo para destinar parte del crédito liberado con el contrato de Estrumaher a la aportación municipal del proyecto para la humanización del vial provincial de Meiro. El concello reubicará unos 205.000 euros destinados a financiar su parte en el convenio con la Diputación, así como las expropiaciones. El expediente no estará listo para el pleno ordinario y por eso se llevará a una sesión extraordinaria.

En el último pleno ya se había aprobado una partida del crédito de Estrumaher para la contratación del plan director de la reforma de Banda do Río.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents