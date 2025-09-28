Evacuada muy grave una mujer de Moaña con un infarto

El servicio de urgencias del 061 desplazó ayer la UVI móvil de Vigo a Moaña por una mujer de mediana edad que había sufrido un infarto. Desde el 061 se pidió la colaboración de Protección Civil Moaña para prestar ayuda a los compañeros y atender también a los familiares.

La mujer sufrió el infarto cuando se encontraba con un familiar en la casa, en el barrio del Real. Fue este familiar quien alertó al 061 y con su ayuda, mientras no llegaban al lugar, le fue practicando las maniobras de reanimación. Cuando llegó el equipo la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria, pero recobró el pulso aunque fue evacuada en estado muy grave.