Despedida hoy con Dj de la tapería O Pelao
Llegó el día de la despedida. Tras dos décadas cierra la tapería O Pelao de Cangas, emblemático local del casco histórico de la villa. Y con tal motivo sus dueños David Álvarez y su mujer Rosa Mallo dicen adiós con una fiesta con el Dj Jony Maez, desde las 12:00 a las 15:00 horas. No es de extrañar que a la cita también acudan incluso muchos piratas.
