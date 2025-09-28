Bueu prevé ampliar el parque infantil de As Lagoas y cubrir parte del mismo

El Concello de Bueu estudia la ampliación de la superficie del parque infantil de As Lagoas –comúnmente denominado «parque de la Tirolina»– para crear una zona cubierta que permitiría su utilización durante los días de lluvia. La iniciativa todavía está en fase embrionaria pero gusta mucho en el gobierno local, que cree que con una actuación de este tipo se daría respuesta a la cada vez mayor demanda de este tipo de espacios, más aún en una zona del casco urbano en la que se prevé un incremento de la población en los próximos años.

La idea que se ha puesto encima de la mesa es la de aprovechar los terrenos de titularidad municipal situados entre el parque y el edificio en construcción de Inmoglaciar en As Lagoas. En total se calcula que podría haber más de 700 metros cuadrados, lo que posibilitaría duplicar la superficie actual del parque. Esta nueva zona se completaría con la instalación de una cubierta que se pretende esté plenamente integrada en el entorno y que respete los árboles existentes.

Zona de juegos a salvo de la lluvia

«El concello está estudiando esta posibilidad en un momento en el que los parques infantiles de Bueu están saturados, y en una zona en la que habrá más de cien nuevas viviendas, con el consiguiente incremento de población residente», explica el alcalde buenense, Félix Juncal. El regidor añade que más allá de la ampliación de este espacio estratégicamente situado en el centro del municipio, «solucionaríamos una demanda de contar con una zona de juegos cubierta, a salvo de las inclemencias de la meteorología».

Aunque el gobierno local ya está trabajando para desarrollar esta idea, no será hasta que finalice la obra de Inmoglaciar cuando llegue a sus primeras conclusiones en firme. Y es que parte de los terrenos municipales que se utilizarían para la ampliación se encuentran ahora mismo dentro del área vallada de esta promoción inmobiliaria. Una vez se pueda estudiar el solar in situ se dará el impulso definitivo al proyecto.

"Broche de oro" al desarrollo urbanístico de As Lagoas

Lo que sí pretende el ejecutivo de Bueu con esta actuación es ponerle el broche de oro al desarrollo urbanístico de As Lagoas, que quedaría «prácticamente completo en su sector I», señala Juncal. «Ha sido un proceso de trabajo de más de una década en esta última fase, con una crisis económica por el medio, y que en Bueu dejó pendiente la ejecución de este edificio ahora en marcha, así como de los tres solares cedidos hace días a la Xunta de Galicia para vivienda protegida, y del otro municipal que iría a una futura subasta.

En paralelo, desde el concello se estudia también realizar algún tipo de mejora en el entorno de As Lagoas, tanto en sus diferentes elementos (hay varios alcorques sin árboles) como en otros aspectos como la movilidad.

El expediente para la contratación del parque Urbano Lugrís, en octubre

La otra gran obra que pretende transformar la zona de As Lagoas en los próximos meses no es otra que la del parque Urbano Lugrís, que supondrá la reordenación de un espacio de 5.000 metros cuadrados en el corazón del municipio. Tras suscribirse el convenio con la Diputación de Pontevedra para su financiación a través del Plan Extra (además de con una partida del Plan +Provincia en este año), el concello pretende lanzar el expediente de contratación de esta actuación en el mes de octubre, marcándose como horizonte la primavera del año próximo para su inauguración.

El proyecto contempla la creación de una gran plaza pública así como diferentes instalaciones de deportes urbanos. El espacio que actualmente ocupa el skate park se destinará a estacionamiento y se habilitará en otra zona junto a áreas para la práctica del parkour o de ejercicios al aire libre. Se reubicarán asimismo los campos de petanca y habrá zonas de esparcimiento. También se contempla el cambio de superficie del actual parking (del asfalto actual al hormigón) en previsión de alguna mejora futura. Y es que una de las ideas por las que apostaba el gobierno buenense era el de poner una cubierta en esta zona para poder albergar todo tipo de eventos, algo que tuvo que descartar por una cuestión de plazos. El presupuesto de este proyecto se acerca a los 900.000 euros .