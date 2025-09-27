Una prueba con opciones de respuesta absurdas: "Violencia de género es jugar a la lotería"

¿Violencia de género es violencia física, psicológica, sexual e económica ejercida contra las mujeres, o prohibición de ver la televisión tras la cena, o jugar a la lotería o la brisca o empezar discusiones sobre quien lava los platos?. Esta es una de las preguntas con las que se encontraron los aspirantes a una plaza de una plaza de personal de mantenimiento de los colegios públicos en el Concello de Cangas do Morrazo.

No es la única pregunta polémica del examen. De hecho, casi todas de un conjunto de 30 son un disparate con múltiples respuestas absurdas. ¿Qué pensarían quién se presentó tras estudiar a conciencia el examen? ¿habría alguna candidata que se habrá sentido ofendida por cuestiones como: "¿El artículo de la Constitución que proclama la igualdad entre hombres y mujeres es el artículo que regula el fútbol, el artículo secreto que nunca se publicó, el que habla solo de las fiestas populares o el 14". Pero hay más: "Discriminación directa por razón de sexo es cuando una persona recibe un trato peor por el hecho de ser hombre o mujer, cuando las mujeres tienen que trabajar más horas, cuando un alcalde impide trabajar a las mujeres o un hombre es obligado a vestirse de torero?". La lista es larga. Otro ejemplo: "Según la Ley Orgánica 3/200, una acción positiva sería medidas temporales para corregir desigualdades, dar premios a mujeres con más de cinco hijos, prohibir la educación a las mujeres u obligar a los hombres a recibir clases de baile en pareja antes de las fiestas".

Una de las preguntas sobre la Constitución. / Fdv

En el examen, la chanza abarca múltiples ámbitos. A los potenciales trabajadores públicos se les pregunta también si "Galicia es una nacionalidad histórica, una región sin autonomía, tierra de charranes o una aldea gala". Y a la cuestión de cuál es la lengua propia de la comunidad, hay opciones como el "arameo" o el "náhuati en el caso de O Grove".

Otra sobre la igualdad en la Constitución. / Fdv

Entre las presuntas responsabilidades del presidente de la Xunta se ofrecen como respuestas "velar por la cocción del pulpo en O Carballiño" o "impulsar un plan quinquenal para mantener el eucalipto como símbolo de la comunidad". También se pregunta si ¿existen funcionarios "interinos, temporales y mercenarios"? y si entre las competencia exclusivas de la Xunta figuran "la física cuántica como elemento disruptor de la teoría del caos, los ríos, prados, arboledas, pajaritos cantores y molinos o las fuerzas del aire, tierra, mar y fuego". En otra pregunta, sobre las competencias de la Administración autonómica, figuraba como opción: "La física cuántica o ordeñar vacas rubias".

Pregunta sobre el Estatuto de Autonomía. / Fdv

En relación con el código de conducta que debe guiar a los trabajadores públicos, podía escogerse entre "malversar fondos públicos en aras del enriquecimiento lícito" o "procurar que los tiempos de respuesta de la administración sean lo menos cortos posible".

La Casa Real tampoco quedó fuera de las preguntas y una de las opciones de respuesta era que "los Borbones tienen derecho a las condecoraciones autonómicas por el simple hecho de nacer".

Otra cuestión sobrela igualdad de las mujeres. / Fdv

La respuesta de la alcaldesa

Ante esta polémica, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), afirma que se trata de un examen para cubrir una plaza de personal de mantenimiento de los colegios públicos de Cangas, no para conserje, que las preguntas fueron decisión de un tribunal y que el gobierno ni puede ni debe entrar en la confección de exámenes o pruebas, más allá que para algunos las preguntas sean o no oportunas. También aclara que es la segunda ocasión en la que se realiza la prueba para personas de mantenimiento de los colegios, que en la primera convocatoria los aspirantes alegaron dificultad en la prueba teórica y se tuvo que volver a convocar. Recuerda que en este proceso selectivo hay una parte práctica.

Por su parte, la concejala de Personal, Xiana Abal (BNG) señala que los miembros del tribunal se dirigieron al gobierno disculpándose por si lo habían comprometido.