El PP alerta de la deuda que creará el préstamo para el auditorio

El proyecto del futuro edificio municipal de Sisalde, en Moaña, que albergará el auditorio y el archivo municipal bajo 10 viviendas de alquiler social, sigue generando polémica después de la moción que el PP presentó en el pleno, en la que pedía cambiarlo y buscar otro terreno para un auditorio menos «cativo», rechazada por los 8 ediles del gobierno del BNG y el del PSOE. La portavoz del BNG, en representación del gobierno, anunció respondiendo al PP, que ante tanto rechazo de la Xunta para financiar el edificio, el Concello iba a proceder a su construcción con un préstamo que se iba a contratar en este último trimestre del año.

El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, no apoyó la moción del PP por entender que era «demagógica y no aporta solución» al problema de la vivienda, que achacó a la política de la Xunta que rechazó los 380 millones del Gobierno central en el Plan Estatal 25-28 que beneficiaría a Moaña.

La reacción del PP, a través de su portavoz, Alfonso Piñeiro, no se ha hecho esperar y ayer rechazaba el anuncio del préstamo que realizó el gobierno local, a través de María Ortega y califica de “surrealista” que este proyecto “minguante e reducionista teña que ser pagado, ademais, recurrindo a un préstamo millonario coa conseguinte débeda, o que cercenará outros servizos e investimentos e todo elo, para facer un proxecto peor que o de hai 18 anos”. Por aquel entonces recuerda que el mismo partido del gobierno promovía un proyecto que sería «a luz da cultura de Moaña», lo reformuló en 2019 con 511 butacas y ahora lo redujo a sólo 395, un 23% menos de capacidad y «aquilatado» por la presencia de viviendas sociales en la parte superior.

Considera que, con este proyecto, Moaña va para atrás y explica que creen lógico que la Xunta no invierta ya qeu hay numerosas razones para rechazarlo ya que “se trata dunha mala actuación que non responde ao que sempre defendeu o pobo, e porque son incompatibles os usos socioculturais e residenciais nun mesmo inmoble, porque os terreos son inviables desde o punto de vista técnico e porque, ademais, é difícil chegar a algún acordo cunha alcaldesa que insulta á propia Xunta».

Chapela asegura que no van a regalar la electricidad a los coches

La aprobación del segundo informe de seguimiento del Plan de Acción por el Clima (PACES) en el pleno volvió a poner en bandeja al portavoz del PSOE , Mario Rodríguez, para recordar una vez más que cuatro años después de su instalación por el Concello junto al consistorio , el cargador para vehículos eléctricos sigue sin funcionar y, por consiguiente, incumpliendo uno de los objetivos de este Plan.La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, dijo que que la puesta en funcionamiento del cargador estaba en marcha, per que no van a regalar la electricidad porque se entiende que quien dispone de un vehículo eléctrico tiene capacidad económica, de ahí que estén con la elaboración de una ordenanza.