Moaña recibe 302.787 euros de los tributos del Estado que destina a siete obras y a la Mancomunidad

El Concello de Moaña engrosará el presupuesto municipal de este año, aprobado por importe de 14,1 millones, gracias a la liquidación que realiza el Estado por la participación de los concellos en los tributos que en el caso de Moaña ha sido de 302.787 euros. Por esta razón el gobierno local, y defendido por la alcaldesa, Leticia Santos, se llevó al pleno de este pasado jueves una modificación de crédito por dicho importe, para incluir en los presupuestos con un desglose de las obras y gastos a las que se destinará esta cantidad, de los que 138.306 irán para la aportación anual del Concello a la Mancomunidade por la recogida de la basura.

Leticia Santos defendió la propuesta ante la ausencia por motivos de trabajo del edil de Facenda, Jorge Parcero, en una sesión que también contó con la ausencia de la edil, por motivos de salud, de María Sanluis, y en la que ya estuvo la concejala de Cultura, Coral Ríos.

Leticia Santos subrayó que la confirmación de la cuantía les había fue a principios de verano y el dinero se ingresó en agosto, pero no lo trajeron a aprobación hasta este pleno para atender otras cuestiones prioritarias. La regidora informó del desglose de obras que se acometerán con cargo a estos más de 300.000 euros. De esta forma, 28.018 euros se destinarán al arreglo del puente del río do Inferno, que está vallado desde antes del verano debido al mal estado de la estructura y que Costas informó que debía ser un arreglo de competencia municipal al ser parte del paseo. También se incluyen 48.400 euros para la reforma del cementerio de Domaio, que estaba pendiente de una subvención de la Xunta que al final no llegó; 9.014 euros para la reforma del centro de salud de Domaio, cumpliendo con el compromiso de acometer la obra cuando la Xunta finalizara el arreglo de la estructura exterior por lo que ya se puede actuar en la carpintería interior del edificio y pintar las salas, dijo la alcaldesa. En Meira se van a destinar 11.906 euros para la reforma del centro sociocultural de la parroquia, que recientemente alquiló el Concello para cederlo para reuniones y actividades de los vecinos.

Para reposición de caminos se destinan 23.661 euros; 19.242 para reformas de lavaderos y 24.238 de transferencia de la aportación municipal para el convenio «+Renovables» de la Diputación con el que se instalarán placas fotovoltaicas en el pabellón de A Xunqueira.