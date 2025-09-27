A juicio por la venta de droga en sus casas de Bueu y Aldán

La Audiencia de Pontevedra acoge este jueves un juicio a un vecino de la comarca por tráfico de drogas en sus domicilios de Bueu y de Aldán, y también en la calle, entre mayo y septiembre de 2023. El hombnre ya había sido condenado en 2016 a tres años de prisión por tráfico de drogas y ahora el fiscal pide nueve de prisión y multa de 900.000 euros.

En el registro de su vivienda en Aldán se encontró abundantes sustancias estupefacientes destinadas a la venta al por menor a terceros que suman 1.298 gramos de cocaína con un valor en el mercado ilícito de 151.537 euros; y de 2.002 gramos de heroína con un valor de 153.846 euros. En el registro también se encontraron gramos de monoacetilmorfina -activo de la heroína-. El valor total de lo aprehendido fue de 228.492 euros. Entre los bienes intervenidos figuran un coche Smart y una motocicleta Kymco.