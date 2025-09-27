La invasión turca se anuncia en un cantar de ciegos

Con el tiempo a favor, con la escena preparada y el telón pendiente de subir, salieron ayer miembros del Teatro de Ningures a realizar el pregón. En este oficio de pregonar la fiesta de A defensa da vila, se empeñaron los miembros del teatro de Ningures, el actor Francisco Paredes y la zanfoña de Sara Malvido Salvador. Y lo hicieron a la manera de cómo se daban a conocer las fiestas y las gestas en aquel medievo tardío: en modo de cantar de ciegos. Que esta fórmula aún vale hoy para enfatizar aventuras. Desde el palco de la música de la Alameda Vella y con la música dezanfoña se escuchaba el pregón en medio de la noche que ya era fría.

Momento del pregón en el palco de la Alameda Vella. / Santos Álvarez

¡Habitantes desta vila /Xentiña doutros concellos!/Vinde escoitar as copliñas que canta este probre cego/¡Todo casado me escoite!/toda viuva me atenda/ ¡Todas as mozas e nenos, prégolles que se deteñan!/ Es se me dan atención contaraielles con presteza como María Soliño e os cangueses e as canguesas sufriron cunha invasión a maior das dúas traxedias/

Gente vestida de época, ayer por la Alameda Vella. | Santos Álvarez

Aló na vila de Cangas, península do Morrazo, ocorreron graves feitos nun século xa pasado/polo mar viña de lonxe / os mouros arrenegados, viñan con rabia de cans, baballosos e encirrados/ ben dispostos a morderen con espadas e con...falos/

Estaba previsto que en el acto del pregón estuvieran también el Teatro de Ningures en la voz de su dramaturgo Salvador del Río y su directora Casilda Alfaro. En pregón finalizaba con los versos que el poeta de Celanova, Celso Emilio Ferreiro, dedicó a María Soliño, a quien puso de apellido Soliña.

Antes ya del pregón, que congregó a las gentes en la Alameda Vella, allá por las 19.30 horas, se había abierto en el lugar la denominada Feira dos Invasores, con puestos ambientados en la época y sus dueños con los atuendos de 1617. Que, como diría aquel, para ser una buena invasión debe ser comercial. Ya no hay muertes, ni violaciones, rendidos como esclavos, ahora es el comercio el que guía las invasiones. No hubo políticos hasta más tarde, que estaban todos en el pleno, que era ordinario y hablaba de cuentas, no las del Gran Capitán. En la Capela do Hospital se abría también ayer una exposición con objetos vinculados al mar de la asociación Devanceiros do Mar, en la que colabora también Alfombristas de San Martiño.

El día grande de A defensa da Vila será el domingo, para el que pronostican buen tiempo, que permitirá un mejor lucimiento de la obra María Soliño del fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos. Habrá desembarco de los turcos y el proceso a María Soliño, acusada de bruja.