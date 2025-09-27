Galicia Ilusiona trae el jueves su magia a Cangas
El espectáculo ofrecerá dos funciones en el auditorio a las 18 y a las 20.30 horas
REDACCIÓN
Cangas
El festival Galicia Ilusiona, el mayor evento internacional de magia de Galicia, llegará el próximo jueves a Cangas para ofrecer dos de las 27 funciones que recorrerán la comunidad autónoma a lo largo del mes de octubre. La cita tendrá lugar en el auditorio Xosé Manuel Pazos en dos pases que se ofrecerán a las 18 y a las 20.30 horas.
El cartel del certamen patrocinado por la Xunta de Galicia contará con artistas reconocidos internacionalmente como el coreano Seimei, Nacho Samena, el malabarista francés David Burlet, el Mago Murphy o la compañía Mag Edgard, galardonada este año en el Congreso Internacional de Magia de Turín.
