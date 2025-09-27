Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eliminación de un riego en el parque

El Concello de Moaña va a eliminar un antiguo riego bajo el parque de la alameda para que no siga aflorando agua a la superficie Por esta razón, el Concello procedió a abrir una zona del recinto para localizarlo y se conectará esa tubería que da agua a las fuentes a la red municipal.

