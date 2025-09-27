Educación aplica la norma y se cierra a ampliar el profesorado de Inglés en Reibón

La directora del colegio CEIP Plurilingüe de Reibón, en Moaña, salió ayer con «decepción» y malas noticias de la reunión con el inspector jefe territorial de Educación y el inspector del centro, para tratar de la petición de dotar al centro de un profesor de Inglés a mayores, a media jornada, para poder atender el programa de plurilingüismo en Primaria, que implica clases de Artes Plásticas en este idioma y que perdieron con respecto al curso pasado. La directora fue con la idea de luchar hasta el último respiro para que el centro, cuya comunidad educativa con el apoyo del gobierno local, lleva desde el inicio del curso con protestas en la calle e incluso con el equipo directivo dimitido, cuya renuncia no se admitió, pudiera contar con ese profesor especialista.

Entiende la directora que se trata de un recurso pequeño que Educación podía atender, pero se ha encontrado con que argumentan una normativa que aplicada a rajatabla da la razón a la consellería en cuanto a la cobertura y cierra toda posibilidad de más contratación. Reibón es el colegio con mayor número de alumnos en Moaña, con un total de 330, de los que 242 son de Primaria y 88 de Infantil que se quedan sin las dos profesoras de Inglés con título B2.

Los dos profesores especialistas de Inglés que tiene el centro escolar, con el título de B2 empezaron el curso en Infantil, como otros años y faltaba por cubrir ese otro profesor a media jornada para Plástica en Primaria que, sin embargo, no concedieron.

Según le trasladaron en la reunión y de acuerdo a esa normativa, los maestros especialistas de Primaria no tienen la obligación de impartir en Infantil, si no hay horario, por lo que las dos profesoras de Inglés que por tradición lo hacían dejarán de hacerlo, pasarán a Primaria y en su lugar se quedarán y las tutoras, que no tienen titulación de Inglés B2, pero cumplen la norma con perfil de Inglés, es decir llega con aproximación al inglés. La norma obliga que al pertenecer a la Red de Centros Plurilingües se debe de priorizar el horario del profesorado de Inglés en respuesta a este programa, explica la directora tras la reunión, que asegura que por esta razón le salían las cuentas a la conselleria y a ellos no, pero considera que se trata de vestir a un santo y desvestir a otro. ¿Por qué? Porque Infantil se queda sin profesorado especialista de inglés, sólo de aproximación al Inglés. Pero desde la dirección explican que están obligados a acatar la normativa, seguir en el puesto y a rehacer el horario para volver a empezar el curso.

El hecho de que no haya profesores de Inglés se debe a una sucesión de errores de los últimos años de la Consellería de Educación que fue incorporando a profesores afín que pueden dar cualquier especialidad sin tener titulación y al hecho también de que casi cada año cambia la persona que se encarga de la inspección en cada centro.

En la reunión, que se prolongó hora y media, la inspección le trasladó con respecto a la dimisión, no les parecía oportuna al estar el curso iniciado, aunque dejó las puertas abiertas, a pesar de que tendrían que estar dos años, a hacerlo más adelante y estudiarlo desde otra perspectiva. Por eso que el equipo directivo deberá seguir y acatar, no sin pesar, también la norma que alega Educación para defender el reparto de profesorado en el centro y que se ajusta a ella.

La Anpa sigue con las movilizaciones

El resultado de la reunión ya fue trasladado a la portavoz de la Asociación de nais e pais (ANPA), que a la espera de una reunión ya aseguró que las movilizaciones van a seguir. Que están «anonadados» y que van a calibrar el siguiente paso que van a dar, que «paso sí habrá. Ellos no nos oyen y nosotros a ellos tampoco».

El PP también aprueba la moción contra los recortes

Tras la reunión, la directora de Reibón recibió en el colegio a la concejala de Ensino de Moaña, Dolores Chapela, acompañando al responsable local del BNG, Odilo Barreiro, y al diputado autonómico del partido, Paulo Ríos, que presentará una iniciativa en el Parlamento contra los recortes de profesorado. La edil asegura que la directora les informó de la reunión con la Inspección educativa. Chapela insiste en que el colegio necesita profesores de inglés especialistas para impartir en Infantil a los alumnos para que se formen adecuadamente desde pequeños en este idioma. También señala que había esperanzas de que después de la reunión se intentara negociar una solución con superiores en Santiago, aunque parece ser que se han encontrado con la negativa.

Mientras, en Moaña los tres grupos de la corporación municipal -BNG, PP y PSOE- aprobaron en el pleno, celebrado en la noche del jueves, una moción del Consello Escolar Municipal contra estos recortes de profesorado en los centros educativos de Moaña, en la que además del problema de inglés en Reibón, se alude a recortes en la atención a la diversidad, con menos profesorado de apoyo en Quintela, Reibón y Seara; pérdida de la calidad en la enseñanza pública en Seara que ya contaba con un profesor de Audición y Lenguaje compartido con Quintela y ahora con la Escuela Infantil de Berducedo y la eliminación de una plaza de profesor en el IES As Barxas al perder una línea de 3º de ESO y otra en el IES A Paralaia al eliminar también una línea de 4º de ESO.

El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, dejó claro que siempre iban a apoyar a las familias y a los niños y niñas, como ya hicieron en su día con los comedores escolares, y que estos intereses están por encima de los partidistas. El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, reprochó los 17 años de recortes del PP en la Xunta.