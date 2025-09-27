Los Circuitos Teatrais se abren el sábado día 4 con el proceso judicial de Iria Pinheiro

La llegada el otoño supone en Moaña la llegada del teatro a través de sus Circuitos Celso Parada que ayer se presentaron en el Concello y que incluyen en esta 38 edición la representación de cuatro obras entre los cuatro sábados de octubre y un domingo del mes.

Las obras se representarán en el auditorio del IES As Barxas, los sábados a las 21:00 horas y la función del domingo 12 a las 19:30.

Los Circuitos se abren el sábado 4 con «Vitória» de Iria Pinheiro, ayer presente en el acto, que supone el retrato de una denuncia en al que cuenta su proceso judicial al que se sometió la actriz. Le sigue «As Gardiás», de Teatro de Ningures, el sábado 11 y domingo 12, para un público mayor de 12 años. En la obra se reflexiona sobre los cuidados a la vejez a través de tres operarias jubiladas del textil que luchan contra la modernidad. El sábado 18 es el turno de Mofa e Befa: Os dous de sempre», de Producións Teatrais, una comedia en la que encarnan dos personajes de papel. El programa se cierra el sábado 25 con «Testosterona», de Malasombra Producións, una pieza en la que se invita a reflexionar sobre la erótica del poder. Vuelve también el programa de movilidad del CDG «Sobes ao autobús do teatro?» para acudir el viernes 17 a Santiago a ver “A serie clopen”.