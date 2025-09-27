Cangas defiende las pensiones públicas.

Que no decaiga, que en ellos, en sus movilizaciones, está también nuestro futuro, el de las pensiones públicas. La manifestación tuvo lugar ayer a las 20.00 horas, delante del Concello de Cangas, justo en el momento en el que comenzaba el pleno municipal.

La ballena varada entre Cangas y Bueu, la Guantanamera de O Morrazo

Que con esto de la ballena de aquí para allá, que parecía el difunto de aquella película cubana: «Guantanamera» que fue tan elogiada por el público y por la critica., nos quedó claro que la administración no está coordinada. Es que es de chufla todo. Resulta que si la ballena está en medio del mar, muerta, no es responsabilidad de nadie, si vara en una playa es del Concello, pero dependiendo del tamaño y peso, si pasa ciertos límites entonces es de la Consellería de Medio Ambiente. Desde el pasado día 1 de julio, la Xunta de Galicia tiene las competencias en materia de litoral. Tendrán que ponerse de acuerdo todos y no transmitir la imagen que se transmitió en esta ocasión.

Lo dificil que será buscar tribunal ahora en Cangas

Ya era difícil encontrar a trabajadores municipales que quisieran formar parte de un tribunal de oposiciones, pues con lo que ocurrió estos días con las preguntas de marras, va a ser todo más complicado todavía. Se tendrá que acudir, como ya se hace con la oposición de aparejador, a trabajadores de otras administraciones, como la Diputación.