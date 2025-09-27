Bueu abrirá «O Bicheiro», un espacio de arte con galería, talleres y tienda

El ilustrador, humorista y colaborador de FARO Luis Davila abrirá en Bueu un espacio artístico multifuncional para acoger su estudio creativo, una galería expositiva, un área destinada a la celebración de obradoiros y una tienda. El Espazo Artístico O Bicheiro será un ambicioso proyecto que tendrá su sede en el barrio marinero de Banda do Río y que cuenta con una inversión que supera los 403.000 euros, de los cuales 200.000 serán subvencionados a través de las ayudas de 2025 del GALP (Grupo de Acción Local e Pesqueira) Ría de Pontevedra, confirmadas hace menos de un mes. La intención es que este lugar pueda estar operativo después del verano de 2027.

«Será un lugar para dar cabida a todo mi trabajo desde la parte humorística, con mi propio estudio, pero también con una zona visitable y tienda en la que se puedan adquirir todo tipo de productos, desde láminas y pinturas a merchandising, un espacio para todo el universo daviliano», afirma el humorista buenense, que reconoce que esta idea le rondaba en la cabeza desde hace años. «Buscaba un lugar para estar más de cara al público y al final apareció esta oportunidad en Banda do Río», señala, en referencia al grupo de casitas antiguas que ha adquirido para transformarlas en una actuación cuyas obras comenzarán a principios del próximo mes de octubre y se extenderán durante cerca de dos años.

Recreación de la fachada principal del Espazo O Bichero. / FDV

«Estamos en el corazón del pueblo y en el barrio más marinero, es un sitio ideal», afirma. Y es que el mar y la cultura generada a su alrededor en un municipio como Bueu serán dos de los principales ejes de este futuro espacio, estructurado en tres zonas diferenciadas. La propia obra de Davila se nutre de los oficios marineros, las técnicas de pesca, los personajes, los tipos de embarcaciones y otros elementos, en un patrimonio inmaterial que se quiere poner en valor en la galería de exposiciones, en la que también se albergarán muestras temporales de otros artistas. La segunda área será la de la tienda y el estudio del propio ilustrador. Y la tercera se habilitará para acoger talleres artísticos o presentaciones de libros, entre otras actividades.

«La intención es contar con un espacio que esté vivo y darle diferentes contenidos», señala Luis Davila, que apunta asimismo que «estará muy enfocado a la cultura marinera y se le dará prioridad a los talleres que tengan vínculos con el mar». Estos eventos irán enfocados a un público de todas las edades y también se abren al ámbito escolar, con la posible presencia de alumnado de los diferentes centros educativos. En cuanto O Bicheiro se ponga en marcha se irá elaborando un calendario de actividades.

Zona de patio interior del inmueble. / FDV

Más allá del contenido, el propio inmueble también tendrá su importancia. «Es un espacio alargado, con mucho fondo, y eso contribuye a darle un carácter de galería», señala el propio Davila. el proyecto constructivo contempla la conservación de la estructura de una de las casitas, realizada en piedra, para albergar un patio interior «que aporte luz y que rompa un poco ese espacio cerrado». O Bicheiro cobrará vida en Banda do Río.

Ayudas en otros cuatro proyectos de la comarca

Además del proyecto de Luis Davila hay otras cuatro iniciativas lanzadas desde la comarca de O Morrazo que han entrado en las subvenciones de los diferentes GALP este año, dos de Moaña y otras tantas en Bueu. De este modo, el GALP Ría de Vigo ha dado su visto bueno a «Moaña 0.0», proyecto de la Cofradía de Pescadores San Martiño de Moaña para mejorar su capacidad logística y comercial a través de la adquisición de un vehículo eléctrico así como con la introducción de tecnologías digitales para la gestión y rastreabilidad del producto. La cuantía subvencionada es el cien por cien de los 63.109 euros de presupuesto.

También se concede una ayuda de 23.562 euros a Afamo para la realización de actividades en Moaña, Cangas y Vilaboa que pongan en valor el legado del mar. En Bueu se han concedido 35.026 euros de ayuda para la instalación de baterías de almacenamiento de energía fotovoltaica en el restaurante Casa Acuña, en Ons, y 138.946 euros a la Cofradía de Bueu para la renovación de las instalaciones de estabulación del marisco con criterios de eficiencia energética.