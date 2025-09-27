Ajudicada a la empresa Nature Servicios las viviendas de Nazaret

El Concello de Cangas adjudicó a la empresa Nature Infraestructuras y Servicios S.L. las obras de rehabilitación de las viviendas de Nazaret, que se van a dedicar a viviendas sociales, en un proyecto realizado por el arquitecto Javier Rial.

El Bloque Número 3 de las viviendas de Nazaret está constituido por dos viviendas por planta, siguiendo la tipología de izquierda-derecha, para un total de cuatro viviendas. La distribución interior de las mismas se corresponde con la tipología de corredor-distribuidor central y estancia a cada lado típicas de época en la que fueron construidas, siendo su origen las viviendas para profesores adscritas al colegio público de Cangas o de Nazaret. El proyecto trata de la rehabilitación de un bloque de viviendas de titularidad municipal, desafectadas por educación ya que eran las antiguas viviendas de maestros. A día de hoy se encuentran en mal estado de conservación, obsoletas y sus instalaciones, sin aislamiento en desuso y estado avanzado de abandono.

El proyecto mantiene el mismo número de viviendas existentes y el mismo esquema de distribución. Cada vivienda tendrá tres dormitorios, con una superficie útil total máxima de uso residencia de 255 metros cuadrados y que con un espacio bajo cubierta para cuartos de instalación común, con acceso por el hueco de trampilla actual. Se trata de una edificación plurifamiliar adosada, con bajo y planta primera con uso residencial y aprovechamiento bajo cubierta para cuartos de instalaciones comunitarias. En la planta baja se sitúa el portal de acceso, cuartos de instalaciones y dos viviendas con la misma distribución; en la primera planta se sitúan las escaleras y dos viviendas y en la planta cubierta, el diseño de la edificación debe facilitar su construcción y reducir en lo posible los costes de ejecución. El presupuesto alcanza los 372.00 euros.