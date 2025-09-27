Más de 9.000 personas pasaron por las oficinas de turismo de Cangas

El Día Mundial del Turismo se festeja hoy con el foco en esta comarca en el problema de la masificación que se produce en verano por la avalancha a las playas.

Las dos oficinas de turismo de Cangas, en el muelle y en Eugenio Sequeiros, recibieron 9.093 personas en esta pasada temporada, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y la del muelle registró en agosto una media de 100 personas diarias, según los datos de la alcaldesa, Araceli Gestido. Cangas vive este día mundial del turismo con un fin de semana, aunque con predicción de lluvia para hoy, con una fiesta de tres días que ofrece la programación de «A Defensa da Vila».

El balance de las oficinas de turismo locales suponen un incremento del 44% de visitantes que con respecto al período anterior, cuando fueron atendidas en ambos locales 6.309.

Portugal sigue siendo el país de procedencia con más visitantes extranjeros, de hecho en las labores de patrulla de la Guardia Civil ha estado participando un agente de la GNR del país luso, en atención a los muchos portugueses que acuden a esta costa. El segundo país en número de visitantes es Francia y en tercer lugar se sitúa Reino Unido. Dentro del turismo nacional, los visitantes más numerosos siguen siendo los de Madrid, seguidos por los de Barcelona, Vizcaya y Asturias, tal y como consta en el balance facilitado por la alcaldesa.

En cuanto a las franjas de edad de los visitantes, el 14% de las personas que se acercaron a las oficinas tenían más de 18 años; el 10% entre los 18 y 34 años y el 46% entre 35 y 60 años. Menos de 60 años fueron el 29%.

Es de destacar que el 78% de esas 9.093 personas que visitaron las oficinas de turismo, eran primeros visitantes en Cangas, frente al 19% que repetían experiencia.

Entre los motivos por los cuales Cangas recibe visitantes y consta en el balance de las oficinas, destacan la cultura y la naturaleza.

El Concello volvió a adjudicar este pasado verano a la empresa Supernova Asistencias, de Lalín, el servicio de las oficinas de turismo por 23.442 euros y 182 días (1.268 horas), con posibilidad de dos prórrogas para 2026 y 2027. Incluye apertura en Semana Santa, período estival y en Navidad (del 1 al 31 de diciembre).

Con motivo del Día Mundial del Turismo, la Diputación organiza hoy una jornada de puertas abiertas en los castillos de Soutomaior y Sobroso, de acceso gratuito.