Vegalsa ofrece explicaciones a los vecinos del tránsito de camiones al futuro Eroski Center

Representantes de Vegalsa, firma que desarrolla un proyecto para la construcción de un Eroski Center en Ximeu, se reunieron ayer con la alcaldesa de Cangas y el concejala de Urbanismo, Araceli Gestido y Antón Iglesias, ambos del BNG, y representantes de la asociación de vecinos Nós. La mencionada entidad vecinal había presentado alegaciones al proyecto por los problemas de tránsito de vehículos que, entendía, generaba la ubicación del centro comercial en un sitio al que se accede a través de calles estrechas. Así que fue a Vegalsa a quien le correspondió explicar por dónde transitarán sus camiones para llegar al centro comercial, de tal manera que no supongan un problema para la circulación local.

El proyecto establece que el vial reformado en el margen norte corresponde con la rúa da Torre y se sitúa, en parte, sobre la parcela complementaria. No habrá ninguna rotonda sobre la avenida de A Coruña, travesía de la PO-551; solo una media luna de acceso y carriles de aceleración y desaceleración. En el plano se puede observar la zona pintada de azul es, por donde circularán los camiones, dejando margen para otros vehículos. Al llegar al final del vial pintado de azul, entrarán marcha atrás hasta el centro comercial Eroski Center. La explicación de los representantes de Vegalsa fue bastante convincente, al menos para el gobierno local. Los vecinos quieren contar con toda la documentación que quedó en remitir Vegalsa antes de dar por buena la explicación y tener seguro que no iba a haber más problemas de tráfico de los que ya hay en la actualidad. La calle Enseñanza es estrecha, igual que la rúa Paraíso.

Vegalsa, incluso, introdujo en el proyecto mejoras para el tráfico, recomendando colocar señales de estrechamiento y prohibido el paso de camiones de 12 toneladas y una señal de stop.

La reunión duró hora y media. El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, considera que fue fructífera para todos.

Vegalsa-Eroski presentó en el Concello de Cangas el proyecto de ejecución de su nuevo supermercado el pasado mes de agosto, para lo que fue necesario una modificación puntual de las Normas Subsidiarias que la Xunta de Galicia aprobó en el año 2023 y que ahora nadie entiende los beneficios que supone al Concello de Cangas, sobre todo porque se había argumentado que el supermercado Familia, ubicado en la avenida de Vigo, se iba a retirar de allí para pasar a la avenida de A Coruña. Sin embargo, el Familia permanecerá abierto y se construye en la avenida de A Coruña, concretamente en Ximeu, un Eroski Center, que afianza la presencia de la marca en Cangas y en O Morrazo.

Nuevo eroski cangas / Faro de Vigo

1.543 metros cuadrados

El proyecto de ejecución describe una zona de exposición y venta destinada al público de 1.543 metros cuadrados. La planta sótano está conectada con la planta baja a través de una escalera, con un ancho de 1,45 metros y tiene entrada desde la vía pública.

La superficie edificada sobre rasante alcanza los 4.210, 59 metros cuadrados. Al tratarse de una edificación aislada y, por lo tanto, sin vinculación con la alineación, se tomará como cota de referencia la relativa +0.00. Sobre esta cuota de referencia se establece una altura máxima de cornisa de siete metros. Al tratarse de un edificio aislado, la altura máxima de la cubierta es de 3.50 metros sobre la linea de arranque.