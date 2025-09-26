Santos anuncia que se pedirá un préstamo para ejecutar el auditorio

El gobierno del BNG de Moaña no va a modificar el proyecto del auditorio y 10 viviendas de alquiler social previsto en el solar municipal de Sisalde, como ayer pidió el PP en el pleno de la corporación en el que demandó dejar la parcela sólo para viviendas y buscar otro terreno con más espacio para dotar al municipio de un auditorio con mejores condiciones, más grande, y no tan «cativo» como el que se ha proyectado. La alcaldesa, Leticia Santos, defendió que, por supuesto no se va a modificar el proyecto, reprochó las constantes negativas de la Consellería de Vivienda a financiar vivienda pública en Moaña y anunció al portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, que en este último trimestre del año iban a contratar una operación de préstamo que permita al Concello esta construcción para que sea una realidad lo antes posible.

Desde el gobierno sostienen que el proyecto del auditorio y viviendas sociales, que también albergará el archivo municipal, nació para dar respuesta a las necesidades crecientes en el municipio, que es un proyecto participado y consensuado con todos los colectivos culturales de Moaña y personas de reconocido prestigio del ámbito teatral, agrupados en la Plataforma Pro Auditorio. Insiste Leticia Santos que el edificio está en la vanguardia de las grandes capitales culturales, en las que se comparten múltiples usos, gracias a los avances de las técnicas constructivas. De ahí que, por primera vez, además de un auditorio, Moaña podrá contar con 10 viviendas de alquiler social en las que podrán residir 40 personas.

Terrenos de Raiñas en A Xunqueira

La alcaldesa pidió al PP que diera respuesta a las preguntas que hacen los vecinos, ya que dicen que están preocupados por la falta de vivienda pública. Pregunta que si la competencia en materia de vivienda es de la Xunta y del Gobierno del Estado «¿por qué atacan a su propio concello cuando asume en solitario hacer lo que tenían que hacer aquellos?». Pregunta también por qué votaron en contra de la moción del BNG para que la Xunta le exija a la Sareb la entrega de los terrenos de Raiñas, incluidos en la urbanización de A Xunqueira, en los que se pueden construir hasta 289 viviendas y por qué votó en contra el grupo del PP esta misma semana en el Congreso.

Recuerda Leticia Santos que la conselleira de Vivenda se niega a construir vivienda pública en las parcelas que les ofrece el Concello a título gratuito en Fragata Lealtad de casi 400 metros; y en el Monte do Con, de 1.500 metros y pregunta cómo se atreve a pedir a la carta una parcela de 900 metros para que la que ya se cuenta con el proyecto redactado del edificio del auditorio, archivo municipal y viviendas, mientras se niegan a financiar la parte de las viviendas de este edificio: «Moaña ya no tolera más desprecio de la Xunta, incumple los convenios firmados, se niega a financiar la construcción de las viviendas sociales y del auditorio, mientras se hacen en Marín y otros concellos. ¿Qué pasa, sólo se financian las obras con los recursos de todos en los concellos gobernados por el PP?».

La alcaldesa de Moaña deja claro que no van a parar el proyecto de Sisalde y que la negativa del gobierno gallego a financiar el edificio no les frenará para construir esta dotación.