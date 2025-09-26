El PSOE recuerda a Portas la deuda de 200.000 euros que dejó en Deportes

La portavoz socialista y concejal de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, no rehúye el enfrentamiento con la única edil de Alternativa dos Veciños de Cangas, Victoria Portas, que presentó una moción sobre la ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a deportes en los presupuestos de 2024.

La edil se remonta a cuando ella fue concejala de Deportes, al inicio de este mandato, que se encontró con una deuda en este departamento que ascendía a cerca de 200.000 euros. Recuerda que había facturas pendientes de pagar del año 2023 en el que gobernó Victoria Portas relacionadas con servicios de Servisub, piscina municipal, el propio Club Balonmano Cangas (33.000 euros), un servicio de ambulancia en una prueba deportiva e impagos al Clubteca. También señala que ese año varios clubes no recibieron ayudas a pesar de haber presentado la documentación requerida por el Concello. Sagrario Martínez considera que Victoria Portas no tiene autoridad moral de ningún tipo, vista su gestión en Deportes, para hablar de la ejecución de partidas de Deportes en el presupuesto 2024. La edil dará más datos durante el pleno que se celebrará hoy, a las 20.00 horas.

Alternativa dos Veciños señala en su moción que en los presupuestos de 2024 se presentaron diversas partidas económicas dirigida a la actividad física y deportiva, pasando de 662.783,98 euros en 2023 a 1,2 millones en 2024.

Afirma que el incremento que se realizó para el mantenimiento y arreglos de las instalaciones deportivas, realizar subvenciones a los clubes o realización de escuelas deportivas. Victoria Portas trata de atribuirse también la subida que hubo en Deportes afirma que, en la actualidad, pueden asistir dudas razonables sobre el grado de ejecución real de estas partidas, así como sobre si iniciaron o no procedimientos administrativos necesarios para su correcto desarrollo. Portas considera que el pleno debe saber de la situación, que está ya en la cuenta de 2024.