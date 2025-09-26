Presentación del libro de Os Bolechas en Cangas
El salón de plenos de Cangas acoge hoy la presentación del libro «Os Bolechas. Cangas, un mar salitre», inspirado en la historia de la villa, en un acto que contará con la presencia de su autor Pepe Carreiro. Será a las 18.00 horas, organizado por el Concello, y en el mismo habrá sorteo de 25 ejemplares del libro entre todos los niños asistentes
