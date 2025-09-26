El PP advierte de que solo un 3% de los vecinos tendrán basura bonificada

Los tres grupos municipales del PP de O Morrazo acusan a los gobiernos locales del BNG de intentar minimizar el "gravísimo impacto del sablazo" que pretenden llevar a cabo a través de la Mancomunidade con la nueva tasa de la limpieza y recogida de la basura, con una propuesta de subida de 67 a 126 euros anuales para las viviendas. Añade que estos gobiernos presumen de bonificaciones, pero el PP alerta de que se van a beneficiar muy pocos contribuyentes.

"Hablan de descuentos para gentes del Risga, vulnerables, familias monoparentales o entidades sociales, que está muy bien que se recojan y apoyamos, ya que las damos por descontadas", pero entienden que este acto de "justicia" no soluciona el "problemón" económico de las familias porque los beneficiarios de estas bonificaciones no llegarán ni al 3% de los 30.000 morracenseses que pagan este tributo", tal y como advierten los portavoces del PP de Cangas, Moaña y Bueu, Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez, respectivamente.

Además, los populares añaden que también aparecen recogidas otras rebajas económicas en la tasa para los usuarios que realicen labores de reciclado y separación de residuos, pero creen que se quedarán "en el limbo y sin beneficiar a nadie porque no hay inspección ni control sobre las mismas y no se sabe quién las efectúa para aplicar estos descuentos". Por eso que creen que es una acción cara a la galería "para quedar bien diciendo que van a fomentar el reciclaje y bajar las tasas, pero ni hay vigilancia ni van a contratar al personal ni a los medios para saber cómo depositan la basura las decenas de miles de residentes".

Después de que el BNG aprobase su propuesta en la junta de gobierno de la Mancomunidade para llevarla a la asamblea, el PP reitera que va a votar en contra en la sesión del día 2 de octubre, ya que considera muy "exagerado" que la tasa se incremente. Recuerdan que la mayoría de los vecinos están por este fuerte incremento y no entienden cómo se puede sacar adelante con la mala calidad del servicio en la actualidad "de las peores de la provincia".

Creen que primero debe mejorarse la calidad antes que pedir dinero a los ciudadanos. Lamentan el "rosario de excusas" del BNG para este "asalto al bolsillo de los vecinos", como la ley de equiparación de ingresos y gastos en los servicios "ya que esto no lo hacen en otros municipales por miedo a repercusiones electorales" o hablando del incremento de costes de Sogama, del que recuerdan es un tratamiento de residuos voluntario que pueden abandonar "pero no lo hacen porque es de los más eficientes y baratos de España".