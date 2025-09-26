Los piratas se acercan a Cangas

María Soliña, Pedro Barba, el Inquisidor, el ciego, la «lazariña», el espantallo de la muerte o las brujas, además de todos los extras. Cada uno ya está en su papel para representar este fin de semana en Cangas y bajo la dirección de Teatro de Ningures la fiesta «A defensa da vila. María Soliña», que recrea la historia de la invasión turca-bereber de 1617 y la de esta mujer, emblema de Cangas, en su parte de realidad y parte de leyenda, que fue perseguida y condenada por bruja por la Inquisición.

La fiesta tiene su día grande el domingo, con la representación de la invasión turca y la condena a María Soliña por las calles de Cangas, a partir de las 19.30 horas. Pero ya hoy hay programa con la apertura de la Feira dos Invasores, en la alameda Vella (19.00 horas), con puestos que ambientan la época, y el pregón de Teatro de Ningures, con los personajes del ciego, al que da vida el actor Fran Paredes; y la zanfona, a la que da vida Sara Malvido como a su «lazariña». El pregón son las coplas que tienen lugar en la representación en las que se canta y narra los hechos acontecidos. En el pregón también estará Teatro de Ningures en la voz de su dramaturgo Salvador del Río y su directora Casilda Alfaro, así como Francisco Graña, de la Asociación cultural A Defensa da Vila, entidad que se encarga de organizar la fiesta junto al Concello y la compañía teatral canguesa. Los representantes municipales aacudirán dependiendo de la hora a la que acabe el pleno que se celebra hoy a las 20.00 horas. La previsión es contar con la alcaldesa, Araceli Gestido, y la edil de Cultura, Aurora Prieto, pero todo dependerá de la sesión.

Por el momento, el tiempo está garantizado para hoy, sin lluvia, e igualmente para la tarde del domingo, por lo que la organización no tenía previsto ayer ningún cambio en la representación. No será así para el sábado con predicción de lluvia. Dentro de la programación también se abre hoy en la Capela do Hospital una exposición con objetos vinculados al mar de la colección de la asociación Devanceiros do Mar, en la que colabora también Alfombristas de San Martiño. En total van a ser más de cien personas quienes participen en la representación callejera del domingo, entre actores, actrices y extras que recrearán la obra «María Soliño» del dramaturgo y exalcalde fallecido, Xosé Manuel Pazos, con el poema de Celso Emilio Ferreiro dedicado a María Soliña. Hay desembarco de los piratas turcos-bereberes , combate con el pueblo cangués y persecución y condena por bruja de María Soliña en un recorrido con nueve espacios entre la alameda vella, naves de Ojea, Eirado do Costal, palco de la música, Praza da Constitución, Eirado do Sinal, fuente de María Soliña y Praza de Ojea.