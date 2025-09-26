Un motorista, herido grave al colisionar con un muro
Fue evacuado al hospital por la ambulancia medicalizada y respiraba con dificultad
Un motociclista resultó herido ayer al mediodía mientras circulaba por Cangas, tras colisionar contra un muro, concretamente en la avenida de Bueu, muy cerca del pabellón de O Gatañal
Al lugar acudió una ambulancia del 061 de soporte vital básico, pero dada la gravedad de hombre se requirió la presencia de un vehículo sanitario medicalizado, que trasladó a la víctima de este accidente a un hospital de Vigo.
El hombre respiraba con mucha dificultad, por lo que no se le pudieron practicar las pruebas de alcoholemia y drogas. No obstante, la posibilidad de que estuviera bajo la influencia de sustancias fue prácticamente descartada y se baraja como causa del siniestro el exceso de velocidad. El acciente provocó los consiguientes cortes de tráfico.
