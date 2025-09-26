Un motorista, herido grave al colisionar con un muro

Un motociclista resultó herido ayer al mediodía mientras circulaba por Cangas, tras colisionar contra un muro, concretamente en la avenida de Bueu, muy cerca del pabellón de O Gatañal

Al lugar acudió una ambulancia del 061 de soporte vital básico, pero dada la gravedad de hombre se requirió la presencia de un vehículo sanitario medicalizado, que trasladó a la víctima de este accidente a un hospital de Vigo.

El hombre respiraba con mucha dificultad, por lo que no se le pudieron practicar las pruebas de alcoholemia y drogas. No obstante, la posibilidad de que estuviera bajo la influencia de sustancias fue prácticamente descartada y se baraja como causa del siniestro el exceso de velocidad. El acciente provocó los consiguientes cortes de tráfico.