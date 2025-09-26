Modepen vuelve a concentrarse hoy en Cangas por las pensiones

El Movimiento Galego pola Defensa das Pensións Públicas (Modepen) sigue en la brecha en esta defensa de la paga de las personas jubiladas y mantienen vivas las concentraciones. Siguen con el lema de la defensa de las pensiones públicas y contra su privatización.

Este viernes, a las 20.00 horas, en la Praza do Concello, tiene convocada una concentración, justamente cuando en el consistorio se celebra el pleno de la corporación.

Lo cierto es que hay un debate permanente sobre el futuro de las pensiones y pocos son los que acercándose a su retiro saben cuándo podrán hacerlo con exactitud porque cada año cambia. En 2025 es posible jubilarse con 65 años de edad y 38 años y 3 meses o más cotizados; y si no debes esperar a los 66 años y 8 meses. En 2026, a los 65 si se han reunido 38 años y 6 meses de cotización, y si no esperar a los 67 de edad.