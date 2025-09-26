El informe técnico pedido por el PP para Aldán da la razón al gobierno

El gobierno local de Cangas ya dispone del informe técnico solicitado por el grupo municipal del Partido Popular en la comisión informativa del martes. El arquitecto municipal, Alfonso Lage, confirma que la renovación del colector de saneamiento de la Alameda de Aldán es una obra que debe considerarse una inversión y, por lo tanto, incluirse dentro del Plan de Inversiones de la UTE Gestión Cangas.

El arquitecto señala que «analizada la documentación obrante en el expediente se concluye que la degradación generalizada de la infraestructura de saneamiento no admite obras de reparación puntual de las mismas. Se considera necesaria una intervención total de la infraestructura. El informe, según como se mire, pude ser un nuevo golpe al PP en la lucha que mantiene contra la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, y un triunfo para el gobierno local, que desde el inicio del mandato tiene muy claro que quiere aprovecharse del dinero del Plan de Inversiones que figura en el contrato para renovar unas instalaciones que están más que caducadas en el tiempo.

Una vez conocido el contenido del informe solicitado por el Partido Popular hay que saber si lo considera lo suficientemente satisfactorio para aprobar en el pleno de hoy el proyecto y la inversión. En principio había condicionado su voto al informe técnico, como ya sucediera en el caso de la obra de renovación de las tuberías de abastecimiento y saneamiento en Espíritu Santo. Ahí también solicitó el PP el citado informe.

La UTE Gestión Cangas quiere comenzar cuanto antes las obras, igual que el gobierno, con el fin de que estén finalizadas antes del invierno. Hay que recordar que el plazo de ejecución para la renovación del colector de saneamiento que pasa por debajo de la Alameda de Aldán es de un mes. Por lo que los trámites burocráticos son los que llevarían más tiempo.

El Plan de Inversiones de la UTE Gestión Cangas es verdad que se agota poco a poco, pero hay que tener en cuenta que el contrato data del año 2015 y nos encontramos ya camino de 2026, por lo que no se antoja que las obras incluidas en él fueran caprichosas. Diez años de concesión dan para mucho. Nadie iba a pensar que los 3,4 millones con los que está dotado el plan de inversiones iban a durar los 25 años de la concesión.