«Dante» sigue sin hogar y se busca nueva familia

El perro «Dante», un cruce de labrador y collie de 12 meses, sigue sin un hogar definitivo después de pasar por dos familias que querían darle una mejor vida a la que tenía, encerrado en una habitación en la casa de su dueño en Cangas. Pero tuvieron que entregarlo de nuevo ya que se trata de un animal difícil de socializar con otros perros. Las canguesas Sandra Paz y Yolanda Rueda no cesan en su empeño de encontrarle un mejor hogar. Aseguran que disponen de un educador dispuesto a ayudar a quien se lo lleve. Las personas dispuestas a adoptarlo pueden llamar al 687556332 o al622704251.