Condenan al Concello a hacer indefinida a la directora de la Escuela Taller de Cangas

El Juzgado de lo Social Número 7 de Vigo condena al Concello de Cangas a declarar como trabajadora indefinida a la directora de la Escuela Taller «Granxa A Rúa» y a pagar a la demandante una indemnización de 5.001 euros en concepto de fraude contractual y abuso de temporalidad. El Concello de Cangas no tiene intención de recurrir el fallo y asegura que es fruto de una política de subvenciones de la Xunta de Galicia, que obliga a los Concellos a contratar personal año tras año y que en este proceso selectivo siempre encuentra plaza la misma persona, porque es la que mejor currículum presenta y mayor experiencia tiene. Con la directora de la Escuela Taller el lazo que la une contractualmente al Concello es de 2018.

La sentencia señala que «aún cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno solo durante un periodo inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continua las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido, no fijo».

También señala el fallo que el hecho de que la contratación deba ser necesariamente temporal y acreditada que la actividad contratada es habitual y ordinaria en la administración contratante, la doctrina del Tribunal Supremo ha calificado de indefinida la relación laboral, pese a la existencia a de una subvención, entre otras. «Y así ha de mantenerse en el supuesto de autos, en que el actor ha venido siendo contratado por el Concello de Cangas en la forma señalada que si bien se constata que gozaba de una subvención no excluye el carácter ordinario de la actividad. Y ello porque, aún aceptando que no se hace, que el Ayuntamiento no tenga obligación de prestar dichos servicios, lo cierto es que lo viene haciendo con persona contratada por su cuenta y riesgo, no por la Diputación. Y por ello se ha de concluir que la relación laboral que une al actor con el ayuntamiento es de trabajador indefinido con carácter discontinuo tal como ya ha señalado esta sala en una sentencia de 2016», relata la sentencia del Juzgado de lo Social Número 7.