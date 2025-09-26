Ningún colegio de O Morrazo, en el plan piloto de vacunación escolar contra la gripe
La campaña de gripe y COVID para la población arranca este lunes día 29
El próximo lunes día 29 comienza la campaña de vacunación de la gripe y el COVID en la que como novedad este año, al margen de que no se habilitan grandes recintos,el Sergas amplía la cobertura antigripal en mayores, con alta carga al grupo de 70 a 79 años y también en la infancia a niños y niñas de hasta 11 años, administrando a vacuna por vía intranasal para evitar el pinchazo. Las citas son por mensaje SMS.También se pone en marcha un programa piloto de vacunación escolar, en este caso a partir del 13 de octubre y se vacunará en los colegios abarcando al alumnado desde los 24 meses hasta los nacidos en el 2014.
O Morrazo, sin embargo, quedará al margen de este plan piloto ya que no figura entre los 55 centros educativos seleccionados por la Xunta. En el área de Vigo están el María Zambrano (O Rosal), Lar (Mos), Raiña Aragonta (Salceda), Infante Felipe de Borbón (Salvaterra), García Barbón, Pintor Laxeiro, Santiago Apóstol y EEI Vila Laura, en Vigo. Y en el área de Pontevedra Sonrisas y Lágrimas (A Illa), San Tomé (Cambados), A Xunqueira II y Concepción Crespo Rivas (Pontevedra) y Arealonga y Sagrada Familia (Vilagarcía).
