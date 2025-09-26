Chapela insiste en que no van a regalar la electricidad en el cargador para vehículos del Concello de Moaña

La aprobación del segundo informe de seguimiento del Plan de Acción por el Clima (PACES) en el pleno de ayer del Concello de Moaña volvió a poner en bandeja al portavoz del PSOE en la corporación municipal, Mario Rodríguez, para recordar una vez más que cuatro años después de su instalación por el Concello junto al consistorio en As Barxas, el cargador para vehículos eléctricos sigue sin funcionar y, por consiguiente, incumpliendo uno de los objetivos de este Plan, por lo que pidió que se priorice la puesta en marcha de este aparato que se está pudriendo.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela (BNG,) informó de los datos "positivos" del Plan de Acción por el Clima del Concello que confirma que dentro de ese objetivo de reducir hasta un 40% las emisiones de CO2 a la atmósfera en 2030, que se habían marcado cuando se elaboró el documento en 2016, un año después de la adhesión del Concello al pacto de las Alcaldías por el clima, se ha llegado ya a la cifra de reducción de un 31,54% y que de las 24.977 toneladas que quedan por reducir hasta 2030, ya en 2024 se redujeron 19.694 por lo que indica "vamos por el buen camino" e insistió en que Moaña es un Concello "sostenible y verde".

Respecto al cargador, la concejala dijo que había más medidas adoptadas para la movilidad sostenible y que la puesta en funcionamiento de este servicio eléctrico estaba en marcha, pero insistió en que no van a regalar la electricidad porque se entiende que quien dispone de un vehículo eléctrico tiene capacidad económica, de ahí que estén con la elaboración de una ordenanza que permitirá explotar el servicio. Lo cierto es que la elaboración de la ordenanza se está prolongando en el tiempo sin que se sepan bien los motivos del retraso. Respondió al concejal del PSOE que no por parar unos meses el vehículo eléctrico "vamos a dejar de ser un Concello verde" ya que se implantan acciones más allá del cargador.

Mario Rodríguez dijo que se estaban desaprovechando inversiones públicas, incluso habló de despilfarro y que la apertura del cargador está contemplado en el PACES por lo que la actual situación pone en entredicho la credibiidad del Concello en la lucha contra el cambio climático con respecto al fomento del vehículo eléctrico y se pierde una oportunidad para la descarbonización además de suponer una pérdida de liderazgo y confianza pública.

Dolores Chapela defendió la buena labor del gobierno local para haber logrado que Moaña sea un Concello verde con iindicadores, datos y cifras que señalan los pasos dados para alcanzar los buenos resultados como el cambio de iluminación pública a Led en todo el Concello, mejora de eficiencia energética en edificios municipales, implantación de energía renovable para el autoconsumo en edificos municipales como el Concello Vello, pabellones o piscina, apoyo a la iniciativa de Comunida energética Moaña Solar, mejoras en la red de sanemiento y en la depuradora, renovación de la flota municipal, contratación de electricidad de origen renovable o promoción de la recogida de los biorresiduos para compostaje.

El segundo informe del Plan de Acción por el Clima quedó aprobado con los votos de 8 ediles del gobierno del BNG y las 7 abstenciones del PP y PSOE.