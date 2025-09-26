Capitol, Claxon y Magos, en las Festas de Cabalo por los Dolores

Las orquestas Capitol y Magos, además del grupo Claxon serán tres de los cabezas de cartel de las Festas de Cabalo, en Beluso, en honor de la Virgen de los Dolores. La cita festiva tendrá lugar los días 17, 18 y 19 del próximo mes de octubre y darán comienzo en la noche del primero con una gran verbena en la que Capitol hará un pase de tres horas antes de dar la alternativa al grupo Claxon.

El sábado el programa comenzará a las 10.30 con la charanga Os Embarrados realizando un pasacalles hasta bien entrada la tarde. La noche será de nuevo para la verbena, en la que Players y Gran Parada serán las orquestas responsables de amenizar la velada.

Ya el domingo 19 lo puramente festivo se combinará con lo religioso con la celebración de la misa solemne a partir de las 12.30 horas, seguida de la tradicional procesión, en la que la comitiva de fieles estará acompañada por los acordes del grupo de gaitas Os Chaneiros de Marín.

A las 17.30 horas el protagonismo recaerá en el público familiar con diferentes cucañas para grandes y pequeños. Y ya por la noche se cerrarán las actividades con la última de las verbenas, en la que actuará en solitario la orquesta Magos. Habrá carpa en el recinto de la fiesta.