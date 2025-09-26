Bueu ultima la auditoría de la plaza de abastos, con hasta 10 puestos vacantes

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, y la concejala de Turismo e Comercio Local, Silvia Carballo, mantendrán hoy una reunión con la empresa que está elaborando la auditoría de la plaza de abastos, con el fin de tener la primera valoración de un documento que deberá estar listo en la próximas semanas y que, según sus propias palabras, «será fundamental para tener una diagnosis de la situación real de la plaza». El análisis, apuntan, no se centrará únicamente en el edificio en sí y sus posibles carencias, sino también en los procesos de comercialización y las posibilidades de mejorarlos.

La elaboración de esta auditoría se enmarca dentro de la pretensión de Bueu de conseguir para su plaza de abastos la distinción de Mercado Excelente, un sello de calidad que le abriría las puertas a varias líneas de subvenciones. Y se hace en un momento en el que desde el gobierno local buenense no se esconde cierta preocupación por el elevado número de puestos que se han quedado vacíos. La cifra se sitúa en los 10, de los 35 que integran la plaza. «No solo obedecen a jubilaciones, sino que hay razones distintas, y es algo que tenemos que estudiar», señalan Juncal y Carballo, que sí apuntan la existencia de interés por parte de varias personas en ocupar esas vacantes. Una vez que esté finalizada la diagnosis será el momento de tomar decisiones como la posible oferta de esas vacantes a los interesados.

Tanto el alcalde como la edil destacan la importancia de la plaza de abastos como centro comercial de la alimentación, un estatus histórico que quieren mantener adaptando las instalaciones y los servicios a las demandas del siglo XXI. «Este documento técnico será determinante para disponer de un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que nos permita tener una radiografía del edificio en sí, saber las mejoras que hay que acometer y ver las posibles líneas de actuación en otros aspectos», reflexionan. Lo que tienen claro es el potencial del mercado buenense. «Tiene variedad de pescado, un horario amplio, es de los pocos que abre por la tarde en la provincia...», señalan.

El documento permitirá conocer el estado real del edificio y en particular de su cubierta. En los últimos días el concello ha estado trabajando para reparar las filtraciones de agua que se detectaron el año pasado, en una actuación que pretende solventarlas de modo definitivo. En caso de que no fuese así se optaría por estudiar un cambio parcial o incluso total de la cubierta del inmueble.