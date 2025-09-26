La ballena muerta, de paseo por la Ría

De la Costa da Vela a pasearse por la Ría, quedar varada en el entorno de la playa de Area de Bon y acabar en el muelle de Aldán. Ese es el recorrido realizado por el cadáver de la ballena avistada el miércoles por unos marineros en la costa de Cangas, y retirada finalmente del agua a media tarde de ayer por efectivos de la empresa Gesuga, especializada en actuaciones de este tipo. Ahora será la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) la encargada de realizarle una necropsia para conocer las causas de su muerte.

Fueron más de 24 horas de trayecto fúnebre buscando una solución mientras las mareas desplazaban al animal a su antojo. Tras el aviso dado ayer, la Consellería de Medio Ambiente –la Xunta de Galicia tiene la gestión del litoral desde el pasado 1 de julio– se puso en contacto con Cemma y con Gesuga, a la espera de poder intervenir. Pero el animal, de más de tres metros de longitud, tras pasar por la punta de Bon, se situó en un emplazamiento «inaccesible» que hacía imposible su retirada. Así que se procedió a informar a Capitanía Marítima al entender que su presencia en el agua podía suponer un problema de seguridad para la navegación. Capitanía dio aviso, a su vez, a Salvamento Marítimo.

La ballena, ayer por la mañana junto a una boya en Area de Bon. / FDV

Finalmente, fueron un kayakista y un nadador los que remolcaron poco a poco, metro a metro a la ballena hasta una boya en las inmediaciones de la playa de Area de Bon para evitar que varase en las rocas y fuese mucho más complicada su retirada. Desde el Cemma apuntan que Salvamento Marítimo no ofreció un apoyo a pesar de serle solicitado, pero que sí lo ofreció Guardacostas de Galicia. Este envió a la embarcación auxiliar del Irmáns García Nodal para colaborar en la operación.

La opción de trasladar a la ballena hasta la playa para retirarla se descartó por una cuestión logística y se apostó entonces por remolcarla hasta el muelle de Aldán, donde se depositó en la rampa alrededor de las tres de la tarde. En el lugar los miembros de Cemma procedieron a tomar muestras para la realización de la necropsia y los de Gesuga se afanaban para levantar el animal e introducirlo en un camión. La operación generó notable expectación en el puerto, más allá de que la ballena, en avanzado estado de descomposición, despedía un olor nauseabundo. Alrededor de las siete de la tarde se finalizó con todo el proceso y el cetáceo fue retirado para proceder a su incineración.