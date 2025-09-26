Asociaciones sin ánimo de lucro se quejan de la subida de las comisiones bancarias

Las asociaciones sin ánimo de lucro vuelven a poner encima de la mesa el malestar por el cobro de las comisiones de mantenimiento de bancos por las cuentas que tienen abiertas para ingresar las subvenciones y que se van a incrementar en un 6% unos y un 100% otros, tal y como indica el presidente de la Coral Polifónica Lestonnac de Cangas. Alfonso Marcos González lo califica de impuesto bancario que sufren los colectivos sin ánimo de lucro.

Indica que cada vez son menos los grupos culturales (músico-vocales, folk o corales) que sobreviven: «Na súa totalidade subsistimos grazas ás achegas periódicas dos nosos compoñentes. As subvencións que, ata fai dúas décadas recibiamos con certa frecuencia por parte das administracións (Deputación e concellos) por concertos, agora se reducen a unha ou dúas anuais,(240-250 euros), segundo as actuacións». La cuestión, explica, es que para poder cobrar ese dinero, es obligatorio tener una cuenta en el banco: «En resumo, todo se reduce a cobrar 240 euros pola actuación e entregarllos ao banco como comisión de mantemento».

Añade que este sistema «discriminatorio» les permite subvencionar y patrocinar a grandes empresas deportivas, sobre todo, que dispongan de un gran presupuesto mientras cargan los impuestos sobre las pequeñas asociaciones sin ánimo de lucro que, por este motivo, tendrán que dejar de aportar su grano de arena en la cultura.

«Teño a impresión de que lles importa pouco», señala el presidente de Lestonnac, que añade que es una pena que estos grupos, empeñados en divulgar la cultura, que no pasan de 500 euros anuales de capital económico, paguen este impuesto bancario y las grandes empresas, no.