La Asociación de Mulleres representa hoy "Toc Toc" en Quintela
Ocho mujeres ponen en escena la comedia
El grupo de teatro de la Asociación de Mulleres de Moaña representa, hoy viernes día 26 a las 21.00 horas en la sala Celso Parada de Quintela la obra de teatro «Toc Toc A comedia máis obsesiva». Está dirigida por Nerea Portela y actúan Concha Trigo, Mari Currás, Teresa Costa, Fernanda Márquez, Ángeles Cabeiro, Lola Álvarez, Helena Rolo y Mari Carmen Alonso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El párroco quiere organizar en Cangas el festival de música sacra de Betanzos
- Aparece una cría de ballena muerta en la Costa da Vela
- Aparece muerta una ballena aliblanca en la Costa da Vela
- Detenido cuando iba al barco en Moaña con joyas robadas en una casa
- Un motorista resulta herido en Cangas tras colisionar contra un muro
- La nueva ordenanza de la basura se pagará en dos plazos y habrá descuentos del 100%
- Protectora y Seprona localizan y curan a un perro desaparecido en Moaña desde febrero
- De retiro festivo en Moaña