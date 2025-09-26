Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Mulleres representa hoy "Toc Toc" en Quintela

Ocho mujeres ponen en escena la comedia

Cartel de la representación teatral de la Asociación de Mulleres de Moaña.

Cartel de la representación teatral de la Asociación de Mulleres de Moaña. / Fdv

Cristina González

El grupo de teatro de la Asociación de Mulleres de Moaña representa, hoy viernes día 26 a las 21.00 horas en la sala Celso Parada de Quintela la obra de teatro «Toc Toc A comedia máis obsesiva». Está dirigida por Nerea Portela y actúan Concha Trigo, Mari Currás, Teresa Costa, Fernanda Márquez, Ángeles Cabeiro, Lola Álvarez, Helena Rolo y Mari Carmen Alonso.

