Alumnos de Bueu, en Bruselas.

Estudiantes de Bueu, Brión, Monfero, Silleda y Viana do Bolo estuvieron esta semana visitando el Parlamento Europeo para entregar las demandas de la juventud del rural gallego a las tres fuerzas políticas gallegas presentes allí. Francisco Millán (PP), Nicolás González (PSOE) y Ana Miranda (BNG) fueron los receptores de las mismas.

Esos plenos que se estudian ahora

Ahora se preparan los plenos. No, no es ninguna broma. Los grupos municipales de Cangas se reúnen el día antes y elaboran estrategias y preparan documentación con un afán de triunfar sobre el adversario político que antes no había. Y cuando digo antes me refiero a los inicios de la democracia. Hay más datos en los debates pero mucho menos discurso político, ese del que estaban dotados algunos de los de antes a los que nos les hacía falta pasar por el tamiz de una asamblea. Ayer, unos y otros, buscaban tiempo para estudiar un pleno que bien se podría saldar en una hora.

Un boletín con pocas caras

Que nos cuentan que en el boletín en papel que acaba de sacar Alternativa dos Veciños que a su concejala, Victoria Portas, la nombran poco o no la nombran, que también hay una palpable ausencia de fotos de la que fue candidata. Alguien ve en el boletín un gesto, una mueca, una vuelta de tuerca para los próximos dos años. Yo ya les digo que no veo ni una cosa ni la otra. Que AV respira por ese papel que tiene mucho de otras épocas y al que se van a apuntar otros partidos.