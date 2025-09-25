El verano se cerró en Ons con 29 días con el cupo de visitantes agotado

La isla de Ons, en Bueu, se ha convertido en una alternativa al problema que supone encontrar una plaza para visitar en verano las islas Cíes, sus hermanas dentro del Parque Nacional das Illas Atlánticas, en la ría de Vigo. Aunque el balance de visitantes en esta isla de la ría de Pontevedra indica que su cupo de visitantes también se está quedando pequeño, como lo demuestra el hecho de que, durante 29 días entre julio y agosto, el Parque Nacional agotó el cupo de visitantes que está establecido desde 2019 en 1.300 plazas diarias y, por consiguiente, no pudo dar más autorizaciones para visitar el archipiélago.

Desde el 1 de julio y hasta el 16 de septiembre cuando se cerró la temporada alta para visitar las islas con autorización de Parques, la isla de Ons recibió la visita de 72.624 personas, siendo agosto el mes con más entradas, un total de 38.181, seguido de julio con 29.486 y finalmente septiembre con 4.957. En agosto hubo 20 días en los que ya no había cupo para poder entrar en la isla; y en julio, nueve, mientras que en septiembre sí hubo cupo de sobra.

La isla estuvo con el cupo agotado 14 días consecutivos este verano, desde el 23 de julio al 5 de agosto, y prácticamente sin cupo hasta el día 29 de agosto, salvo el día 6, pero sólo con 4 plazas libres; el 11, con 2; el 16, con 6; el día 19 con 2; el 22, con 1; el 23 con 2; el 24 con 4 y el 28 con 1. A partir del último fin de semana de agosto ya se notó la bajada de visitantes con 881 plazas libres el viernes 29; con 534 el sábado 30 y con 752 el domingo 31.

El mes de julio registró bastantes plazas libres hasta el día 23. La primera semana, entre las 962 y las 431 plazas sin reservar. Siguió con 763, 530, 461, 467 e incluso 692 plazas libres el viernes 11 de julio para bajar a 101 el sábado 12 y subir a 319 el domingo 13. El festivo de Santa María se notó en la isla con sólo 7 plazas vacantes el día 16, pero también se notó el fin de semana de las lluvias del día 19, con 705, 364 y 474 plazas libres el viernes, sábado y domingo, respectivamente. El día 21 fueron 520 y el día 22, un total de 238 para empezar el gran aluvión a la isla el día 23 de julio cuando arancaron los nueve días consecutivos con el cartel de «lleno» en Ons, que siguieron también de forma consecutiva los primeros cinco días de agosto.

Septiembre es un mes de inicio del curso escolar y, por lo tanto, con menos turistas. El tiempo meteorológico en las primeras semanas tampoco ayudó a animar las visitas a la isla, por lo que los registros de visitantes cayeron en picado, aunque no dejaron de acudir casi 5.000 personas en la primera quincena que es cuando se cierra la temporada alta que requiere de autorizaciones individuales.

La conselleira de Medio Ambiente ya había elogiado este verano el sistema de cuotas para regular las visitas a Ons y Cíes. El sector en la isla también está satisfecho con el verano.

Aves anilladas en la isla fueron detectadas hasta en Noruega y en Finlandia

La isla de Ons es un foco de atracción turística en verano, pero también un lugar a conservar por Parques Nacionales y también un lugar para el estudio, como es este mes para el Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA) que permanece en Ons desde el día 1 en una actividad de seguimiento de la migración de aves bajo el nombre de «Seguimiento de la migración de paseriformes en el Parque Nacional Islas Atlánticas», cuya estancia financia Parques y en la que participan 15 voluntarios, en turnos de cinco personas cada 11 días, junto a los tres integrantes del GIA y las personas que actúan de coordinadoras.

Miembros del GIA en la red para capturar aves en Ons. / Fdv

El Grupo ya ha capturado en lo que va de mes más de 600 aves para su anillamiento, que es una herramienta de estudio que no sólo sirve para identificar al ejemplar, sino para obtener datos para la investigación científica. En Ons paran muchas aves en ese proceso migratorio del otoño por la costera atlántica, de norte a sur, en busca de sus cuarteles de invernada.

Las aves utilizan las islas como puente natural entre los cabos situados a ambos lados de la costa y la migración responde a muchos factores, más allá de la búsqueda de climas más benignos.En esta labor de anillamiento, el grupo de expertos y voluntarios se han encontrado con aves localizadas en Ons procedentes de otros países y también pájaros anillados en esta isla de Bueu que fueron controlados por otros grupos hasta en Noruega y Finlandia. Es el caso de un Papamoscas cerrojillo que fue anillado en septiembre de 2021 en Ons y controlado en la región de Uusimaa en Finlandia el 11 de junio de 2023. También hay un caso de un Mosquitero musical, anillado el 9 de septiembre de 2021 en Ons y que fue controlado en Rogaland, en Noruega, el 15 de mayo de 2022. Otro Mosquitero identificado en Ons el 3 de septiembre de 2017 fue controlado por otro grupo de anillamiento en Buckinham, en Gran Bretaña el 5 de mayo de 2018. Igualmente otro ejemplar de esta especie, ese mismo año en Ons, capturado el 20 de septiembre de 2017, acabó en las manos del grupo de anillamiento en Bardsex Island en Reino Unido el 13 de abril de 2018. A la inversa ocurrió con un Mosquitero musical anillado el 7 de agosto de 2014 en Auchnhew Bay, en Gran Bretaña, y fue controlado en Ons un mes después y otro anillado en Charente (Francia) el 21 de agosto de 2013 y controlado en Ons el 3 de septiembre de 2013. De igual forma, un ejemplar de Papamoscas cerrojillo anillado en Cumbria (Gran Bretaña) el 8 de junio de 2022 fue controlado en la isla de Ons el 14 de septiembre 2022.