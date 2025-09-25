El último aliento de aquel verano.

Con poco calor, pero con cielos despejados, la gente se volvió a echar a la playa de Rodeira nos suponemos que a otras de Cangas también para buscar ese rayo de vitamina C y de calcio para pasar el invierno, que esperemos no sea largo.

¿El cuarto juzgado o qué, o primero o qué y después el juzgado?

Lo de los juzgados de Cangas parece un agujero negro. La Operación Vida se resiste a ver la luz, del fugado en la operación contra el tráfico de hachís en Cangas hace ya varios años, ni se sabe y de la red de prostitución que está pintando en bastos, como es una incógnita lo del ciberataque al Concello de Cangas y algo casi alienígena lo que sucede con Motor Cangas. Por no hablar del caso Michel. La justicia es lenta, pero la multas sobrepasan la velocidad media de entrega de cualquier administración. Habrá que pedir un cuarto juzgado para Morrazo o qué, o primero o qué y después el cuarto juzgado

Cariños políticos que siembran sospechas

Por alguna razón que desconocemos, pero que nos hace sospechar, miembros del BNG de Moaña y Bueu mostraron enorme cariño con el edil socialista, Eugenio González, presente en la junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo. No sabemos hasta que punto este comportamiento es una estrategia política o solo una verdadera muestra de cariño político, que nunca es el mejor de los cariños. Pero eso seguro que ya lo saben.