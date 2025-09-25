Los recortes de Reibón llegan al pleno mientras la ANPA vuelve a cortar la calle

Familias del CEIP Reibón completaron ayer su cuarta protesta contra lo que consideran un «recorte» en el profesorado de Inglés del centro, que pone en peligro el programa de plurilingüismo al que está adscrito. Este asunto será tratado hoy en el pleno de la corporación (20.00 horas) merced a una moción que presenta el Consello Escolar Municipal. Como ocurrió el pasado viernes, ayer la ANPA A Xunqueira llamó a cortar el tráfico en la carretera general que atraviesa Moaña, la PO-551, cruzando repetidas veces por el paso de peatones situado frente a la entrada principal del colegio. Parte de las familias atendían a los pequeños en el patio cuando, a las 9.00 horas de la mañana padres y madres empezaron a cruzar el paso de peatones con pancartas que rezaban lemas como «Reibón en loita» o «Non ós recortes».

La jornada de mañana puede ser clave en este conflicto, pues la Inspección Educativa recibirá en Pontevedra a la dirección del colegio de Reibón, después de que a finales de la semana pasada el equipo directivo presentase por escrito su dimisión en bloque al no ser atendidas sus demandas para reponer a los profesores de inglés. De momento la dirección continúa en funciones, toda vez que todavía no recibieron confirmación de que su dimisión fuese aceptada.

En cuanto a la sesión plenaria de hoy, la primera de este curso político, la moción del Consello Escolar propone a los ediles de los tres grupos municipales instar a la Consellería de Educación la revocación de los acuerdos tomados durante el mes de julio «que erosionan la calidad de la educación pública de Moaña». En concreto se pretende solicitar que en el caso del CEIP Reibón se asigne un personal docente con perfil de Inglés que garantice el desarrollo de la actividad como centro plurilingüe, «tal y como marca la normativa» para un colegio con esta consideración.

Asimismo, se pide que se refuerce el personal de apoyo para atención a la diversidad en todos los centros educativos de Moaña que lo necesiten, «para que se pueda atender a los niños en condiciones dignas y de calidad».

Las familias sumaron ayer su cuarta jornada de protesta con la misma demanda

El segundo punto de acuerdo llama a apoyar formalmente todas las acciones y movilizaciones que se convoquen contra estos nuevos recortes «en apoyo de las familias, del alumnado y del profesorado», con mención especial a las protestas del CEIP Reibón. Si los grupos alcanzan un acuerdo se dará traspaso del mismo a la Consellería de Educación y a los grupos con representación en el Parlamento.

La exposición de motivos alega que en los últimos años las políticas aplicadas por la Xunta en materia de educación «están promoviendo un modelo educativo más desigual, con una pérdida de calidad importante». Este martes, en el Parlamento gallego, el conselleiro Román Rodríguez recordó que, pese a contar con 4.255 alumnos menos en toda Galicia, la dotación de profesores creció en 150 con respecto al año pasado.