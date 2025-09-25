El PSOE exige un plan de análisis de aguas en fuentes y lavaderos de Moaña
Reclama, en otra moción al pleno de hoy, un calendario de reparación de aceras
REDACCIÓN
El PSOE de Moaña presenta dos mociones a la sesión plenaria municipal de esta tarde. Una de ellas insta al Concello a establecer un plan de análisis de aguas y señalización en las fuentes y lavaderos del término municipal de Moaña. Pide que el plan, además de analizar la calidad de las aguas la indique de forma clara y visible en cada fuente y lavadero. Se pide informar a los ciudadanos de forma periódica sobre el estado de estas fuentes de agua e involucrar a instituciones y especialistas en el área de la salud pública.
El PSOE, cuyo concejal es Mario Rodríguez, también propone en su segunda moción un plan de reparación y mantenimiento del mobiliario y las aceras de competencia municipal, con un cronograma y recursos económicos.
