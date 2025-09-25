Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentación del libro «A lei do Mar» en el Museo Massó

El Museo Massó de Bueu acoge el miércoles 1 de octubre, a las 19.30 horas, la presentación del libro «A lei do mar», de Manuel Esteban. El autor estará presente y acompañado por el también escritor Pedro Feijoo y por la responsable de comunicación de la editorial Xerais, Sara Vila.

