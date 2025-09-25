Presentación del libro «A lei do Mar» en el Museo Massó
El Museo Massó de Bueu acoge el miércoles 1 de octubre, a las 19.30 horas, la presentación del libro «A lei do mar», de Manuel Esteban. El autor estará presente y acompañado por el también escritor Pedro Feijoo y por la responsable de comunicación de la editorial Xerais, Sara Vila.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detenido cuando iba al barco en Moaña con joyas robadas en una casa
- Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo
- Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas
- De retiro festivo en Moaña
- El proyecto de urbanización que legaliza el polígono de A Portela sube a los 6,5 millones
- Leticia Vilas, primera en Ons, segunda en Costa da Vela.
- Colisión en Liméns
- Moaña obligada a contratar a una empresa para retirar los vertidos ilegales de amianto