El párroco quiere organizar en Cangas el festival de música sacra de Betanzos

El nuevo párroco de Cangas, Santiago Pérez,mantuvo ayer una primera toma de contacto con la alcaldesa, Araceli Gestido, dentro de su consideración de que aunque Iglesia y Estado son diferentes, pueden colaborar y de hecho presentó un proyecto. El párroco salió altamente satisfecho y aunque fue una primera toma de contacto muy breve «me he sentido acogido con mucho cariño».

El tema que Santiago Pérez planteó a la alcaldesa es la posibilidad de que el Concello colabore, como hacía el de Betanzos en estos años anteriores que estuvo de párroco allí, en un festival de música sacra que se convirtió en un referente en Galicia y que puede hacerse ahora en Cangas, bien en la excolegiata o en el auditorio. Santiago Pérez es un gran amante de la música, sobre todo de la ópera. Asegura que el festival en Betanzos estaba organizado a tres bandas por la Iglesia, el Concello y el Centro Nacional de Difusión Musical, que es un órgano del Inaem (Instituto nacional de las artes escénicas y musicales) que programa actuaciones en el Auditorio Nacional pero también las descentraliza.

Las campanas

Alcaldesa y párroco quedaron en volver a reunirse. La regidora le planteó el conflicto que se vive con el sonido de las campanas que ha motivado un expediente de ruidos por parte del Concello. Fue algo que se tocó muy por encima en la reunión y que el párroco quedó en tratar. Tan sólo lleva once días en el cargo, pero entiende que esta problemática pudo haberse debido a un malentendido ya que confirmó después que el campanario no está electrificado ni amplificado, que el sonido de las campanas es natural, por lo que no ve la manera de poder bajarlo. Pero bueno, es algo que se tratará en otra reunión con ella y el concejal delegado, sin ningún tipo de problema.