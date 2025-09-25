La nueva ordenanza de la basura se pagará en dos plazos y habrá descuentos del 100%

La junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo que se celebró ayer en Cangas no sirvió mucho más que para afianzar la postura de la modificación de la ordenanza fiscal que rige el precio de la recogida de la basura en los concellos de Cangas, Moaña y Bueu. El precio sube hasta los 126 euros, pero, eso sí, se abre un verdadero abanico de posibilidades de bonificación atendiendo a temas sociales y de reciclaje, algo que antes no estaba contemplado en la ordenanza. La junta de gobierno de ayer daba cobertura a las decisiones adoptadas en las reuniones anteriores de los miembros de esta junta con los técnicos de la Mancomunidade, donde se pergeñó la nueva ordenanza fiscal. También se puso fecha la asamblea que tendrá que validar este acuerdo de la junta de gobierno: el día 2, a las 18.00 horas. También se recordó que entraría en vigor a partir del próximo día 1 de enero, como toda nueva ordenanza, y que el primer recibo no se emitirá hasta junio de 2026. Porque el pago es semestral.

Reparación de un contenedor. / Gonzalo Núñez

El gobierno de la Mancomunidade está convencido de que la actualización de al tasa repercutirá en mejores servicios. «Permitirá renovar el parque de maquinaria y contenedores, modernizar la planta de tratamiento limpio, ampliar las recogidas selectivas, en especial de biorresiduos y avanzar hacia un modelo más sostenible y adaptado al futuro.

La ordenanza incluye medidas para proteger a las personas con menos recursos: reducciones del 100% al 50%, según la situación de vulnerabilidad (Risga/MV, emergencia social, bajos ingresos, discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, entidades sociales). Al mismo tiempo reconoce el compromiso ambiental de la ciudadanía y de las empresas con bonificaciones por buenas prácticas. En este sentido, se reducirá la tasa un 15% por compostaje individual o comunitaria; un 8% en el contenedor marrón un 10% de bonificación en el uso frecuente de los puntos limpios y se establecen descuentos por participar en programas «Porta a Porta» y en iniciativas de reducción del desperdicio alimentario en los establecimientos hosteleros y comerciales.

Una vez se apruebe la ordenanza, la Mancomunidade de Morrazo mantendrá reuniones informativas. Están fijadas las del miércoles, 8 de octubre, con el sector del comercio, la hostelería y viviendas turísticas (a través de Fecimo) y entidades representativas y la de martes, 14 de octubre, con las asociaciones vecinales, convocadas por los respectivos concellos.

La presidenta de la Mancomunidade de Morrazo, que es la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), afirma que se trata de un paso decisivo para combinar protección social, compromiso ambiental y modernización del servicio público, atendiendo a las demandas vecinales y garantizando un sistema de gestión de residuos más eficientes, transparente y sostenible.

El PP empieza en los plenos su lucha contra la subida

El Partido Popular en Cangas, Moaña y Bueu intentan impedir la subida de la tasa, pese a saber que el servicio da pérdidas. El primer movimiento dirigido a este fin es presentar mociones en los tres concellos de Morrazo: Cangas, Moaña y Bueu, con el fin de sembrar el debate y exponer también que la subida de Sogama está relacionada con una maniobra del Estado, que la dejó a la empresa pública sin la financiación que tenía. El PP dará este paso porque la subida de Sogama es considerada por el gobierno de la Mancomunidade, donde están BNG, PSOE y EU como uno de los motivos de esta subida. Pero también es cierto que la nueva ley comunitaria obliga a que este tipo de servicios, como el de la recogida de basura, no puede generar déficit; es decir que la tasa debe ser capaz de costear el servicio que se presta, que es algo que tuvieron muy en cuenta no solo los políticos, sino más, todavía, los técnicos del entre supramunicipal.