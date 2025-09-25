Mulleres de Moaña representa «Toc Toc», mañana en Quintela
El grupo de teatro de la Asociación de Mulleres de Moaña representa, mañana sábado, a las 21.00 horas en la sala Celso Parada de Quintela la obra de teatro «Toc Toc A comedia máis obsesiva». Está dirigida por Nerea Portela y actúan Concha Trigo, Mari Currás, Teresa Costa, Fernanda Márquez, Ángeles Cabeiro, Lola Álvarez, Helena Rolo y Mari Carmen Alonso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Detenido cuando iba al barco en Moaña con joyas robadas en una casa
- Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo
- Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas
- De retiro festivo en Moaña
- El proyecto de urbanización que legaliza el polígono de A Portela sube a los 6,5 millones
- Leticia Vilas, primera en Ons, segunda en Costa da Vela.
- Colisión en Liméns
- Moaña obligada a contratar a una empresa para retirar los vertidos ilegales de amianto