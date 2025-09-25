Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mulleres de Moaña representa «Toc Toc», mañana en Quintela

El grupo de teatro de la Asociación de Mulleres de Moaña representa, mañana sábado, a las 21.00 horas en la sala Celso Parada de Quintela la obra de teatro «Toc Toc A comedia máis obsesiva». Está dirigida por Nerea Portela y actúan Concha Trigo, Mari Currás, Teresa Costa, Fernanda Márquez, Ángeles Cabeiro, Lola Álvarez, Helena Rolo y Mari Carmen Alonso.

